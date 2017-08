Vlada FBiH je danas zaključila da nema mogućnosti za povećanje svih penzija za deset posto, a što su tražili penzioneri. To je zaključeno nakon analize Federalnog zavoda PIO/MIO. Razmotriće se mogućnost novim zakonom o PIO da se prvo povećaju za deset posto penzije onim korisnicima koji su penzioniosani do 1998. godine. Povećanja penzija za penzionisane od 1998. do 2007, kao i ostale, će biti samo u skladu sa finansijskim mogućnostima FBiH.

Arhiv / 24sata.info