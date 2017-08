U posjeti opštini Srebrenica danas je boravio šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ambasador Jonathan Moore koji se sastao sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem s kojim je razgovarao o aktuelnoj situaciji u Srebrenici.

Jonathan Moore / 24sata.info

"Mi sa kancelarijom OSCE-a u Srebrenici imamo zaista dobru saradnju. Šef kancelarije u Srebrenici gospodin Will uskoro odlazi, a doći će njegov zamjenik. Zahvaljujemo se gospodinu Mooreu na posjeti. Mi smo razgovarali o projektima vezanim za Srebrenicu. Vidio je šta se radi. Takođe, bilo je razgovora i o eventualnim problemima. Svima je važno da su 11. i 12. juli prošli bez problema. Imamo određene planove koje smo predstavili gospodinu Mooreu. Nadamo se da ćemo imati podršku", rekao je načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, javlja Anadolu Agency.



Moore je nakon sastanka izjavio da je sa načelnikom Grujičićem razgovarao o akutelnim prilikama i problemima.



"Srebrenica je jedna poznata opština u svijetu. Svi znaju šta se dogodilo u Srebrenici, znaju za genocid nad Bošnjacima u julu 1995. godine, ali i za druge zločine tokom rata. Međutim, sada je priča o Srebrenici pozitivna. Ovo je opština gdje zajedno žive Bošnjaci i Srbi. Govorili smo o obrazovanju, i drago mi je da srednja stručna škola ima novi smijer, a to je poljoprivredni. Moramo govoriti o društvenom i ekonomskom razvoju. Bitno je da je načelnik stalno u kontaktu sa svojim sugrađanima", rekao je Moore, koji je zadovoljan situacijom u Srebrenici.



"Ja imam još malo do kraja mandata, ali u tom periodu imam određene zadatke. Moram saznati zašto državne i entitetske vlasti koje su obećale mnogo sredstava za Srebrenicu prije dvije godine nisu gotovo ništa uplatile i nisu ispunili svoja obećanja. Ovo je opština sa mnogim potencijalima. Zgrada pored opštine gdje bi trebao biti hotel nije završena. Nadamo se da će i vlasti u Banjoj Luci imati razumijevanja za banju Guber. Srebrenica ima veliki potencijal i ima punu podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini", rekao je Moore.





(AA)