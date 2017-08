Pokret ''Odgovor'' koji okuplja Bošnjake povratnike u Republici Srpskoj traži od člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da uputi apelaciju prema Ustavnom sudu BiH za utvrđivanje mjere zaštite zbog kršenja člana 97. Ustava RS koji predviđa proporcionalnu zastupljenost Bošnjaka u javnim institucijama tog bh. entiteta, saopćeno je iz ''Odgovora''.

Ćamil Duraković / 24sata.info

- Nakon što je Agencija za državnu upravu RS-a izašla s podatkom da je od 5.066 zaposlenih osoba svega 43 Bošnjaka, što je manje od jedan posto, nesporno je utvrđeno kršenje Ustava RS-a koji obavezuje da struktura zaposlenih u javnim organima bude zasnovana na Popisu stanovništva iz 1991. godine. Pa evo i da računamo po Popisu stanovništva iz 2013. godine, kada je Bošnjaka bilo 12,69 posto, onda bi Bošnjaka trebalo biti barem 600 u strukturama. Naravno, to nije slučaj - kazao je uime Pokreta Edin Ikanović.



Ističe da je jasna i dokazana diskriminacija, budući da se ne poštuju ustavne odredbe. Praksa je takva, naglašava, jer ova odredba ne propisuje nikakve sankcije za njeno kršenje.



- No, moguće je zatražiti od Ustavnog suda da utvrdi postojanje ilegalne i neustavne prakse koja za posljedicu ima diskriminaciju i isključivanje jedne cijele etničke zajednice. Ovo bi se moglo potegnuti čak i da nema 'ustavnih garancija', jer sistem u kojem nepripadnici većinskog naroda ne pokrivaju ni pet posto pozicija u javnom sektoru jeste apartheid i to je samo po sebi kršenje ljudskih prava - zaključio je Ikanović.



(FENA)