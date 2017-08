Septembarski sastanak u Srebrenici važniji od bilo čije pozicije ili političkih kampanja koje stranke vode u Sarajevu i Federaciji - izjavio je lider pokreta "Odgovor" Ćamil Duraković.

Ćamil Duraković / 24sata.info

Nakon što je ovaj pokret najavio organizaciju sastanka probosanskih političkih stranaka krajem septembra u Srebrenici, u javnosti su reagirali visoki dužnosnici SDA, SDP-a, GS-a, Stranke za BiH i Nezavisnog bloka, te je Duraković pozvao, kako je saopćeno iz "Odgovora", na "smirivanje strasti".



-Sadik Ahmetović je jedini izabrani bošnjački zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH iz RS-a, te svakako da se njegovi stavovi trebaju uvažiti, ali smatram da nije korektno u ovom trenutku odlučivati o sudbini zajedničkog nastupa uslovljavajući isto učešćem ministra Edina Ramića ili bilo koga drugog. Isto tako, smatram da izjave potpredsjednika Salkića ne idu u prilog dijalogu koji moramo pokrenuti. Ova ideja je važnija od ličnih pozicija Durakovića, Salkića, Ramića i Ahmetovića, te neću pristati na pritiske da se mi godinu dana prije izbora određujemo da nekog isključujemo ili ne, prije nego smo sjeli za sto i sami sa sobom razjasnili šta je najbolje za povratnike - poručio je Duraković.



Kako je naveo, "ministar Edin Ramić dosad pokazao konstruktivni i otvoreni pristup, te za razliku od Salkića, nije ni na koji način napao našu organizaciju".



-On i ja smo imali niz ličnih nesuglasica, oko načina vođenja procesa povratka s jedne strane, i njegovih kritika u vezi s mojim djelovanjem u Srebrenici. I nakon svega toga, mi razgovaramo, jer je ovo puno važnije od naše sujete. Kao povratnici, mi našu djecu šaljemo u škole u RS-u, mi spavamo u Osmacima i Srebrenici, i vrlo se dobro razumijemo kada govorimo o stvarnim problemima. I na kraju krajeva, ako se ne postigne dogovor o jednoj listi, ako nam se dogode dvije liste za NSRS, važno je da imamo tu sponu i komunikaciju, kako ne bi naše kampanje vodili na pljuvanju jedni drugih, te kako bismo nakon izbora imali jedinstvenu platformu za pregovore sa srpskim strankama - istakao je Duraković.



Podvlači da je zato važno imati korektan odnos i poštovanje, zbog čega smatra da u Srebrenici u septembru treba uključiti sve aktere.



Kaže kako poštuje stav predsjednika Stranke za BiH Amera Jerlagića "budući da svi znaju da je bilo mnogo propusta u realizaciji postignutog plana koalicije 'Domovina' nakon izbora 2014. godine".



-To se ne smije dogoditi, niko neće biti ponižen i zaboravljen u tom procesu, i ovo neće biti alat za fotelje, već sredstvo za zaštitu prava povratnika - dodao je Duraković.



Ocjenjuje da je izuzetno važno da u dijalogu u Srebrenici učestvuju stranke ljevice, te je pozdravio i spremnost Saše Magazinovića iz SDP-a i Emira Suljagića iz Građanske strane na nastavak dijaloga o zajedničkoj platformi u RS-u.



-Cijenim Sašu Magazinovića kao iskusnog političara koji ima dobre namjere prema ideji probosanske platforme u RS-u. Socijaldemokratska partija BiH je podržala našu zajedničku platformu "Srebrenica 2020“ na lokalnim izborima 2012. i 2016. godine, SDP je zajednički nastupio sa drugim probosanskim strankama u Stocu kada su vidjeli da ne postoji drugi način da se bore protiv segregacije i diskriminacije koju tamo provodi HDZ. Dakle, u ključnim trenucima oni su pokazali spremnost da idu čak i 'u korist svoje štete', te to ne smijemo zaboraviti i moramo cijeniti. Također, Emir Suljagić, koji sada predvodi GS, je bio ključni čovjek u pregovorima za nastanak koalicije 'Domovina' 2014. godine, te bez obzira na animozitete koji postoje između njega i pojedinaca iz SDA, ne smije se zaboraviti njegova uloga u tom procesu - stav je Durakovića.



Poručuje da je primarna ideja pokreta "Odgovor" djelovanje u interesu države Bosne i Hercegovine, te da ciljaju na podršku svih koji se ne slažu s politikom koju vodi Milorad Dodik i SNSD.



-To što se mi bavimo zaštitom bosanskog jezika, diskriminacijom u zapošljavanju Bošnjaka u institucijama, pravima civilnih žrtava rata u Prijedoru, ili bošnjačko-srpskim dijalogom s Aleksandrom Vučićem, ne znači da smo nacionalisti, već nas stanje na terenu, kršenja ljudskih prava i sistemska diskriminacija tjeraju na takve reakcije. Mi se borimo za ravnopravnost i jednakost svakog čovjeka, te se nadam da će Magazinović i njegove kolege u SDP-u, kao i druge stranke ljevice, prepoznati našu iskrenu spremnost da se okupimo u RS-u, ne na osnovu toga kako se ko zove, već na osnovu vrijednosti koje dijelimo - zaključio je Duraković, saopćeno je iz pokreta "Odgovor".



(FENA)