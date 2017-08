Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić izjavio je da je njegova stranka riješila pitanje naplate klirinškog duga Rusije prema BiH i da vlast u RS-u nema nikakvo pravo da svojata ovo pitanje.

Stanić je ocijenio da je aktuelna vlast imala priliku da to pitanje riješi dok su bili vlast na nivou BiH, dodavši da vlast RS-a radi "naopako, na štetu i protiv Republike Srpske", saopćeno je iz SDS-a.



On je opovrgao tvrdnje vlasti RS-a da je budžet ušao u fazu redovnog plaćanja, jer postoje obaveze od više desetina miliona KM, koje se odnose na pravna lica i građane Republike Srpske koji su dobili pravosnažne presude protiv Srpske.



- Kada je riječ o budžetu, hvalisanje premijerke Željke Cvijanović da tu dobro stojimo nije tačno, jer evo juče smo vidjeli informacije da nas čeka 920 miliona otplate duga. Premijerka je do sada dala više izjava koje pokazuju da nema nikakvo znanje o tome kako funkcioniše budžet - naveo je Stanić.



Ako budžet dobro funkcioniše, dodao je Stanić, Vladu bi trebalo da isplati preostale obaveze od 30 miliona KM prema poljoprivrednim proizvođačima i agrarnom sektoru u kojem je, kako navodi, katastrofalno loša situacija.





(FENA)