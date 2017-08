Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je dijalog o Kosovu i Metohiji unutrašnja stvar Srbije, ali da niko ne treba da sumnja da je Banjaluka zainteresovana kako će biti riješeno pitanje Kosova.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Srbi iz Republike Srpske u svom duhovnom i mentalnom karakteru Kosovo doživljavaju isto kao što ga doživljava svaki Srbin", rekao je Dodik za "Večernje novosti", odgovarajući na pitanje da li očekuje da se Banjaluka uključi u unutrašnji dijalog o Kosovu.



On je rekao da i Srbi na Kosovu i Metohiji veoma gledaju na Republiku Srpsku i da imaju osjećaj pripadništva i podrške.



"Stav Republike Srpske je poznat - ne priznajemo nezavisnost Kosova, nismo dozvolili da ga prizna BiH. Naša politika je čvrsta i u tome u Republici Srpskoj postoji konsenzus. Naravno, uvijek ćemo pratiti zvaničnu politiku Srbije", istakao je on.



Predsjednik Srpske rekao je da ga je, iako je dugo u politici, veoma iznenadila bura koja se digla oko najavljene deklaracije o opstanku srpske nacije.



"Srbi u zemljama regiona suočavaju se sa brojnim problemima i nije ugrožen samo naš jezik i kultura", rekao je on.



Dodik je napomenuo da je cilj deklaracije da pozove zemlje u regionu da se poštuju sva prava Srba, u skladu sa standardima i konvencijama EU i UN.



Odgovarajući na optužbe lidera Bošnjačke demokratske zajednice /BNZ/ Muamera Zukorlića i bišveg gradonačelnika Srebrenice Ćamila Durakovića za "udar na teritorijalni integritet BiH", Dodik je naveo da bi Zukorlić volio da kaže da Srbija treba da se odrekne Kosova, ali se plaši da bi neko u tom slučaju predložio da joj se da Republika Srpska.



"Zato i otvara priču kako je, navodno, opasno da se Banjaluka uključi u unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji i prijeti nekakvim raspakivanjem regiona. Ni on, niti drugi bošnjački lideri ne mogu ništa da raspakuju, nego samo pokušavaju da podignu svoj značaj", zaključio je Dodik.



(SRNA)