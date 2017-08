Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da deklaracija o očuvanju srpskog naroda, koju će pripremiti Srpska i Srbija, neće biti puko slovo na papiru, već program za dugoročno sistematsko djelovanje u korist srpskog naroda.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Republika Srpska i Srbija daće sve od sebe da tako i bude. Da dođemo do racionalno utemeljene deklaracije i da onda energično radimo na njenoj realizaciji", naveo je Dodik u autorskom tekstu za današnju beogradsku "Politiku".



On je ponovio da deklaracija neće biti uperena ni protiv koga, niti na bilo čiju štetu, već da je želja ove generacije političara u Srpskoj i Srbiji da napokon poboljšaju nezavidan položaj Srba, prije svega u zemljama bivše Јugoslavije.



"Zašto evropske institucije i evropska zajednica bagatelišu tešku poziciju našeg naroda, gdje je on postao manjina, a njegova kultura ostala većina", rekao je Dodik i postavio pitanje zašto se principi na kojima počiva moderna država, a to su poštovanje manjinskih prava, ne primjenjuje na Srbe?



Dodik je pitao i "ko se to boji najavljene deklaracije Srbije i Srpske o djelovanju za opstanak srpske nacije i srpskog naroda i zašto se diže povika na deklaraciju, koja neće biti ništa novo i neosnovano i koja je javna, te predstavlja unutrašnje pitanje srpskog naroda i njegovo suvereno pravo da kao narod odlučuje o svojoj sudbini"?



On je ponovio da deklaracija nema nikakve aspiracije za preuređenje država, ali ima aspiraciju da upozori da evropska konvencija dozvoljava da se, na primjer, Srbima u Sloveniji da status nacionalne manjine, a da se u Hrvatskoj riješe oteta imovinska prava, gdje je Srbima oduzeto 40.000 stanova, dok su u Republici Srpskoj sva stanarska prava vraćena.



Dodik je naveo da se Srbima u Hrvatskoj duguje 50.000 penzija, dinarska i devizna štednja, da je onemogućena naknada štete za uništenu i nestalu imovinu.



Predsjednik Srpske istakao je da u Hrvatskoj Srbima treba da se omogući korišćenje ćirilice, a u Crnoj Gori spriječi ugrožavanje statusa Srba i anuliranje srpskog jezika.



Dodik je napomenuo da u BiH Srbi imaju svoju državu, ali da postoje problemi sa njenim statusom, kao i sa aspiracijama za njenim ukidanjem, te dodao da je vidljivo da je u Sarajevu nekada živjelo 157.000 Srba, a sada samo 1.333, kao i da su vidljivi nasrtaji na teritorijalno tretiranje jezika.



"Hiljadu je razloga da Republika Srpska postoji, jer bez nje u BiH nema slobode za srpski narod. Ona štiti i svoje kulturno nasljeđe, jezik, a ponajviše ćirilicu", konstatovao je predsjednik Srpske.



S druge strane, napomenuo je on, dok Srbi pokušavaju da zaštite svoju kulturu, jezik, pravo na očuvanje identiteta, sa raznih strana, pa i iz EU, olako optužuju Srbe za nacionalističke aspiracije.



"Na tim osnovama biće definisana i razrađena deklaracija za opstanak srpskog naroda", pojasnio je Dodik.



On je istakao da je srpska borba za nezavisnost i slobodu u posljednjih 200 godina "bila originalna, za razliku od komšija, koji su lako prihvatali vazalski odnos".



"Mi smo se u isto vrijeme, u odnosu na veliki Zapad, borili za jedna i za druga prava i sada, najednom, kada želimo deklaraciju u kojoj poslije svega želimo zakonski da obezbijedimo kulturna i manjinska prava, taj akt dobija atribut nacionalizma", naveo je Dodik.



On je ocijenio da će paradoks opstanka današnje Srbije, a time i srpskog naroda, biti veliki izazov u budućnosti i da je pitanje kako će se Srbija odbraniti od sudbine propalih Јugoslavija.



"Nikako drugačije, nego programskom sintezom kulture, jezika i svega drugog što određuje jedan narod", istakao je predsjednik Srpske.



Podsjetivši na Temišvarski sabor, prvi u istoriji formalnog uobličavanja želje srpskog naroda za slobodom i nezavisnošću, Dodik je istakao da su tu borbu za slobodom i nezavisnošću karakterisala dva pristupa.



On je rekao da jedan od njih negira originalnost srpske države, optužujući je da su Srbija i srpski narod "puki imitator zapadnoevropskog stila formiranja države", a njihovi nasljednici "tvrdi liberali" danas bi najradije da se izbrišu tragovi za slobodu i nezavisnost.



Dodik je pitao "kako se jedna zemlja, koja je poslije Prvog srpskog ustanka bila kneževina, pa onda kraljevina jedne i druge dinastije, na žrtvenik istorije Prvog svjetskog rata stavila sve što je imala, pa predvodila u stvaranju četiri Јugoslavije, može nazvati kopijom evropske države?".



"Upravo naše komšije, u novostvorenim državama, baštine našu žrtvu /borbe za slobodu i nezavisnost/, ali upravo u tim državama ukidaju čak i manjinska prava i obaveze na kojima Evropa insistira", istakao je Dodik.





(SRNA)