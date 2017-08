Stav Srba iz Mostara jeste da se samo jedinstvenim nastupom svih srpskih stranaka i organizacija u Federaciji BiH može ostvariti neki rezultat na izborima iduće godine i izboriti se za legalne i legitimne predstavnike.

Mostarski Srbi očekuju da će imati podršku stranaka iz Republike Srpske, i vlasti i opozicije, da se izbore za svoj bolji položaj.



Predsjednik mostarskog SNSD-a Mladen Krnjeušić rekao je Srni da je potrebno postići jedinstvo na svakom nivou, opštinskom, kantonalnom, federalnom i u svakom mjestu gdje Srbi žive.



"To je jedini način da pokušamo mijenjati stvari nabolje", rekao je Krnjeušić.



On ističe da to nije lako, jer Srbima u FBiH nije lako da se bave politikom, ali je to jedini način.



Krnjeušić smatra da je jedinstven nastup srpskih političkih stranaka u FBiH jedina šansa da se ostvari rezultat i da Srbi izaberu legalne i legitimne predstavnike, te pozvao sve srpske stranke da se okupe oko jedinstvene srpske platforme i da se počne ozbiljno raditi.



Predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru Dušan Golo rekao je Srni da Koordinacija još nije zauzimala nikakav zvaničan stav kada je riječ o nivou FBiH, ali je očigledno da je to jedina mogućnost da Srbi postanu politički narod u Federaciji i odlučuju o svojoj sudbini kao druga dva naroda.



"Nemamo drugu mogućnost jer smo toliko malobrojni i nejaki da podijeljeni ne možemo uticati na izborne rezultate. Samo jedinstveni možemo ostvariti neki rezultat. Bez te opcije nemamo nikakve šanse da utičemo na svoju sudbinu. To se pokazalo proteklih 20 godina", rekao je Golo.



On ističe da je njegov stav da se na izbore izađe sa zajedničkom listom, zajedničkim programom i tako pokuša uzeti dio vlasti koji pripada srpskom narodu.



Golo napominje da je Koordinacija srpskih udruženja u Mostaru zauzela stav da se onda kada budu raspisani izbori u Mostaru ide jedinstveno, sa jednom listom, bez obzira na to kako će se ona zvati.



"Samo tako možemo pokušati da odlučujemo o svojoj sudbini", ističe Golo.



Klub srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH nije popunjen i, umjesto 17, ima 13 delegata, što je neustavno.



Od 13 delegata šest je iz SDP-a BiH, tri iz SNSD-a, te po jedan iz DF-a, Liberalne stranke, Naše stranke i Narodne stranke "Radom za boljitak".



Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, u Federaciji BiH živi 2,55 odsto Srba, odnosno njih oko 60.000.





