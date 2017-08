Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da je politika Alije Izetbegovića bila politika smrti za mnoge Srbe, politika muslimanskog nacionalizma i ekspanzionizma na ovim prostorima, i da je snimanje filma o njegovom životu samo način da se opere njegova biografija.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je istakao da je vrhunac svega činjenica da je Bakir Izetbegović danas učestvovao u radu ekipe koja snima film o njegovom ocu i da se pojavio u Tarčinu, mjestu gdje su Srbi bili zatvarani, šikanirani, gdje su umirali, gdje je njegov otac dolazio da vidi da li je to mučenje bilo dovoljno veliko da bi zadovoljilo njegovu sujetu.



Dodik je podsjetio da je Alija Izetbegović napisao Islamsku deklaraciju, kao i da je bio poznat i viđen član Handžar divizije u Drugom svjetskom ratu.



"Imajući u vidu sve to i činjenicu da je Aliju Izetbegović, kako je saopštio Haški tribunal na dan njegove smrti, samo smrt spriječila da završi u Haškom tribunalu i odgovara za zločine, ovo vidimo kao način da se opere njegova biografija", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, "ispade" da je Radovan Karadžić jedino kriv što je živ i što je otišao u Hag da mu se tamo sudi, dok je Aliju Izetbegovića smrt spriječila da tamo ode da bi mu se sudilo. Dodik je podsjetio da je Bakir Izetbegović prije nekoliko dana rekao da nastavlja politiku svog oca, što je bilo poznato predstavnicima SDS-a i PDP-a u zajedničkim institucijama koji nisu reagovali.



"Nastavljajući put takvog Alije Izetbegovića, pa taman i od njegovog sina, bilo je suvišno ne prokomentarisati od strane /Mladena/ Ivanića i drugih koji se u posljednje vrijeme busaju u prsa kako stoje na odbrani srpskih nacionalnih interesa", rekao je Dodik.



On je dodao da je očekivao da će "oni da reaguju", te da zbog toga ništa nije rekao o toj temi jer je njegov stav od ranije poznat.



"Bakir Izetbegović koji ima prezime, a nema ime, jedino preostaje da nastavi i realizuje politiku svog oca", napomenuo je Dodik.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je dodao da Radio-televizija Republike Srpske treba da snimi film o Radovanu Karadžiću i njegovom učešću u borbi za slobodu srpskog naroda. Dodik je rekao da Vlada treba da obezbijedi sva neophodna sredstva da bi taj film u najskorije vrijeme bio snimljen.



"Ako može Alija Izetbegović da ima taj film uz asistenciju sina Bakira onda ne vidim razlog zašto ne bi bio snimljen film o Radovanu Karadžiću i njegovoj ulozi", zaključio je Dodik.



Dan nakon Izetbegovićeve smrti, tadašnji portparol Haškog tribunala Florens Artman izjavila je da je Izetbegović bio na listi osoba koje je Tribunal osumnjičio za ratne zločine tokom rata u BiH.



"Izetbegović je bio jedan od osumnjičenih i protiv njega je bila u toku istraga. Zbog njegove smrti, istraga je obustavljena", rekla je tada Artmanova na konferenciji za novinare u Haškom tribunalu.



Ona nije precizirala za šta je Izetbegović bio osumnjičen, kao ni druge detalje istrage, navodeći da "ne može objelodaniti pojedinosti".



(SRNA)