Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Borislav Bojić izjavio je da je aktuelno Vijeće ministara BiH riješilo pitanje kliriniškog duga i da SNSD ne može to da prihvati.

Borislav Bojić

On je ocijenio da SNSD "ne može podnijeti" ni činjenicu da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović riješio problem trgovinskog rata sa Hrvatskom, što je rezultiralo ukidanjem carinske barijere i ostajanjem mogućnosti da se obavlja robna razmjena.



"Sve su to aktivnosti koje svojom sposobnošću ministri iz Saveza za promjene pokazuju, dok je rezultat rada SNSD-a samo obmana javnosti u kojoj pokušavaju stvari prikazati potpuno drugačijima u odnosu na realnost", naveo je Bojić u saopštenju povodom izjave poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikole Špirića.



On smatra da se Špirić "očigledno pronašao u izjavi predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da će doći vrijeme kada će stupiti na snagu Zakon o porijeklu imovine".



Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić rekao je da je isplata ruskog klirinškog duga BiH u novcu velika zasluga predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovih dobrih odnosa sa Rusijom, jer se uspjelo dogovoriti da dug bude vraćen u novcu.





(SRNA)