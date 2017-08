(24SATA.INFO)

SBB će podržati smjenu Denisa Zvizdića, zato što ne izvršava obaveze na putu ka EU. Primjerice, sve zemlje regije su upitnik završile za dva mjeseca, a Zvizdić se i nakon devet mjeseci neuspješno bavi prevođenjem istog. Da je Izetbegović odgovoran lider sam bi smjenio nekompetentni kadar.

Izetbegović mnogo prigovara Radončiću za svjedočenje u Prištini, jer je tamo otkrivena uloga bošnjačke državne mafije u brojnim političkim ubistvima, kao što su Ugljen i Leutar. Izetbegovića brine Radončićeva tužba, a u svom saopćenju Izetbegović uopće ne demantira da želi fildžan državicu i da Radončića pokušava da kompromitira da bi omogućio kandidaturu svoje supruge Sebije za člana Predsjedništva BiH.



Izetbegović ni nakon 27 godina vlasti nema talenta i pameti da promijeni providnu strategiju. A to je da one koji kritikuju njegovu familijarnu vlast proglašava neprijateljima cijele SDA. To mu u slučaju SBB-a neće poći za rukom.



Na kraju, Dodik je najveća politička hrana radikalnom Izetbegoviću. Izetbegović mu je u čuvenoj kafani „Barka“ dodao uže za spasavanje. Također, Radončić je sa mjesta ministra sigurnosti BiH smjenjen zajedničkim glasovima SNSD-a i SDA. To politički izdajnik cjelovite BiH Bakir Izetbegović svjesno prešućuje i zataškava istinu ko je Dodikov pravi saveznik.

