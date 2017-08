Federalna vlada u budžetu ima dovoljno novca da podmiri tekuće obaveze, saopćeno je iz kabineta resorne ministrice.

Foto: 24sata.info

Naime, zabilježen je veći priliv direktnih i indirektnih poreza, zbog čega je Vlada Federacije odustala od zaduživanja. Situacija je sasvim suprotna u susjednom entitetu.



Vlada Federacije drugi je put otkazala prodaju trezorskih obveznica. Kažu, za sada imaju dovoljno novca.



“Postoji pojačani prihod na strani indirektnih poreza, tako da postoji i neki vnaredni prihod koji dolazi u budžet Federacije,” istakao je ekonomski analitičar, Zlatko Hurtić.



Uprava za indirektno oporezivanje u sedam mjeseci ove godine prikupila je 3 milijarde i 909 miliona KM. To je za 255 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.



“Sa druge strane, poreska uprava Federacije i druge inspekcijske službe imaju pojačan rad, što je urodilo i povećanim prihodima sa stre strane,” dodao je Hurtić.



Ili u brojkama, ukupno naplaćeni prihodi od direktnih poreza u Federaciji za period januar-juni ove godine iznose 2.4 milijarde KM. To je 251 milion maraka više u odnosu na prošlu godinu. Sa druge strane, Vlada drugog entiteta, krajem maja emisijom trezorskih obveznica zadužila se za 50 miliona. Isti iznos, u vidu dugoročnog kredita Vlada RS uzela je i krajem jula. Čini se da zaduživanje ostaje politika RS.



“To meni sve liči na politiku drži vodu dok majstori odu,” istakao je ekonomski analitičar, Damir Miljević.



I dugoročne kredite koje uzima Vlada RS koristi da popuni nedostatke u budžetu, a ne za razvoj, upozorio je Miljević. Ali, pretpostavlja gdje će RS tražiti spas.



“Međunarodna zajednica se strašno boji da će ovdje doći do nekih novih sukoba, neželjenih nereda i u tom kontekstu kad god dođe do kraja onda se ide na varijantu eto da to smirimo, da dodamo onoliko novca koliko je potrebno.”



Ipak, Hurtić naglašava da će, ako ne bude tranše MMF-a i Vlada Federacije do kraja godine morati da se zaduži.





(TV1)