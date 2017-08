Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da i posljednja odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa knjiženjem vojne imovine potvrđuje da je na djelu otimačina teritorije Republike Srpske, te da je to sinhronizovana akcija, koja dolazi sa nivoa BiH i iz kuhinje dijelova međunarodne zajednice, usmjerena na razvlašćivanje Srpske.

Cvijanovićeva je naglasila da je Ustavni sud BiH, po ko zna koji put, pokazao da nastupa sa apekta sprovođenja pojedinačnih političkih ciljeva, a ne sa aspekta prava.



Ona je ocijenila da uporište za ovakvu odluku ne postoji ni u Ustavu, ni u Dejtonskom sporazumu.



"Tu je cijeli niz odluka koje pokazuju da je ozbiljno uzdrman kredibilitet institucije koja bi trebalo da bude primjer svima i uvažavana od svih. Sud se, nažalost, pretvorio u političko oruđe, a prima i instrukcije od dijelova međunarodne zajednice koja, isto tako, već godinama prekraja ustavni sistem u BiH i djeluje kao produžena ruka političkog Sarajeva usmjerena isključivo protiv Republike Srpske i njenih institucija i građana", istakla je premijer Srpske.



Nažalost, kaže ona, i drugi dijelovi pravosuđa su pod jakim pritiskom i pojedinih političkih partija i stranaca, koji "zabadaju nos u raznorazne predmete, a onda nam drže lekcije o potrebi uspostavljanja nezavisnog pravosuđa".



"Zastrašujuća je i nedavna izjava Mladena Ivanića da je stvar imovine nešto o čemu će odlučivati sudovi, umjesto da promoviše princip političkog dogovora svih u BiH i donošenja stavova koji su prihvatljivi za sve, uključujući i Republiku Srpsku. Uostalom, obaveza srpskog člana Predsjedništva BiH je da traži rješenja koja su u interesu Republike Srpske. Najlakše je problem gurnuti od sebe i onda reći - 'sud je tako odlučio, nisam ja kriv', iako znamo kakve odluke donose i Sud BiH i Ustavni sud BiH kada je riječ o Republici Srpskoj", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da je dovoljno sjetiti se da je Sud BiH u sferi ratnih zločina, po jednom zakonu, i to primjenjujući pravo retroaktivno, sudio Srbima, a po drugom zakonu Bošnjacima, ili toga da je prema Ustavnom sudu BiH sporan 9. januar jer ne uživa podršku svih, a 1. mart nije iako, isto tako, ne uživa podršku svih.



"Ako jedna država brani svoj opstanak sudovanjem o praznicima ili otimačinom teritorije u okviru sopstvenog sistema, onda je ona u većem problemu nego što to izgleda. Ali, ako se prisjetite da je to država u kojoj kamenujete stranog državnika i umalo da ga ubijete, a njeno pravosuđe se ne počeše ni iza uva, jer je pod političkim uticajem, onda sve drugo i nije za čuđenje", ocijenila je Cvijanovićeva.



Što se tiče stava institucija Republike Srpske o imovini, Cvijanovićeva je navela da je on jasan - to pitanje se rješava isključivo političkim dogovorom, a ne sudovanjem.



Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda Suda BiH kojima je naloženo da vojni objekat "Veliki Žep" u Han Pijesku bude uknjižen na BiH.



Pravobranilaštvo Republike Srpske u apelaciji koju je Ustavni sud BiH odbio 6. jula navelo je da je presudama Suda BiH o imovini u Han Pijesku prekršeno pravo na pravično suđenje iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.



Presudama Suda BiH koje su donesene 2015. i 2016. godine, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavezana je da uknjiži na BiH objekat i zemljište površine 11.474 metra kvadratna u Han Pijesku, te da nad njima budu izbrisana sva prava Republike Srpske.



U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove /RUGIP/ Srni je rečeno da nema uslova za sprovođenje presude Suda BiH o upisu imovine u Han Pijesku.





