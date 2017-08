Presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su obavezujuće za sve građane BiH, podsjetio je danas u izjavi za Fenu član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović (Stranka demokratske akcije - SDA).

Arhiv / 24sata.info

On je na taj način komentirao Odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva Republike Srpske, a koje je u septembru prošle godine uložilo apelaciju i zatražilo odgodu izvršenja Odluke Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je naloženo da vojna imovina u Han Pijesku (objekat Veliki Žep) bude uknjižena na BiH.



- Stav da se vojna imovina mora knjižiti na državu BiH podrazumijeva da oni koji su to do sada osporavali trebaju konačno ubrzati knjiženje vojne imovine čime bi se i ubrzo put BiH ka članstvu u Sjevernoatlantskom savezu (NATO) - zaključio je Mehmedović.



Imovina u Han Pijesku još uvijek nije uknjižena na BiH jer je Uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIP) odbila knjiženje te imovine.



(FENA)