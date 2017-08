Predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić primio je u posjetu Khaldoun Sinnoa, zamjenika šefa Delegacije Evropske unije u BiH, a tema sastanka bila je aktuelna politička situacija u našoj zemlji.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Sinnoa su zanimali stavovi SDP-a o aktuelnim političkim temama, saradnji stranaka lijeve i građanske orijentacije, te implementaciji reformske agende, a posebno o skorašnjem glasanju u Parlamentu BiH o povećanju akciza na gorivo.



Nikšić je Sinnoa upoznao o tome da SDP BiH i Demokratska fronta uskoro planiraju održavanje zajedničke sjednice Glavnog odbora, na kome će biti razmatrana zajednička platforma za nastup na predstojećim izborima.



„Evidentno je da vlast na svim nivoima, faktički, ne postoji, dok su građani i dalje taoci takve neodgovorne politike. Upravo zbog toga radimo na alternativi ovakvoj vlasti, u vidu građanskog bloka stranaka. Građanima ćemo ponuditi rješenja trenutne situacije, jer je jasna razlika kako je to bilo dok je SDP bio dio vlasti i danas, kada to nije. Postoji čvrsto opredjeljenje zajedničkog nastupa građanskih i lijevih stranaka, kako na izborima, tako i kroz zajedničku predizbornu kampanju. To se ne odnosi samo na Federaciju BiH, nego i na RS, gdje bi se trebao formirati probosanskohercergovački blok, kao jasna građanska alternativa tamošnjoj vlasti“, naveo je Nikšić i dodao da je SDP već počeo raditi na svom Izbornom zakonu, koji će ponuditi rješenja koja će rasteretiti privredu i poboljšati zdravstveni i penzioni sistem.



Zamjenika Sinnoa zanimao je stav SDP-a o povećanju akzica na gorivo, čime bi se, prema njegovim riječima, ubrzali infrastrukturni projekti u BiH.



„Stav SDP-a po tom pitanju je vrlo jasan, a to smo dokazali i nekoliko puta u državnom Parlamentu. Bili smo protiv, ali je evidentno da se bez povećanja akciza neće pokrenuti masovnija izgradnja Koridora 5C. I mi smo, u našem mandatu, tražili povećanje akciza na gorivo u iznosu od 10 feninga, ali se tačno znalo kako bi ta sredstva bila raspoređena u svrhu daljne izgradnje infrastrukture.



Međutim, sada se od nas očekuje da bespogovorno glasamo za akcize, pod krinkom izgradnje i razvoja države, a da nam se, do sada, o tome nije predočio nijedan argument.



"Spremni smo razgovarati, jer se SDP, za razliku od ostalih stranaka, ponaša isto kad su u pitanju interesi države i građana i kad je dio vlasti ili opozicija.

Međutim, nikada nećemo prihvatiti da budemo moneta za potkusurivanje u odnosima koalicionih partnera na državnom nivou, koji se, prema ovom pitanju, ophode na jedan način u izvršnoj, a na drugi način u zakonodavnoj vlasti“, zaključio je Nikšić.





(24sata.info)