Biskup banjalučki Franjo Komarica upozorio je u četvrtak, prilikom posjeta Splitu, na opasnost nestanka Hrvata i zatiranja tragova njihovog postojanja na području Republike Srpske, a domaćin, splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara obećao je pomoć Splita u poboljšanju položaja Hrvata katolika na tim područjima, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Arhiv / 24sata.info

"Split kao drugi po veličini grad u Hrvatskoj ima obvezu prema svome zaleđu u BiH djelatno na političkoj ali i u izravnoj komunikaciji svojim djelovanjem olakšati i poboljšati položaj Hrvata katolika u BiH i pripomoći Bosni i Hercegovini u njezinom europskom putu," rekao je Krstulović Opara na prijemu za biskupa Komaricu kojem su nazočili i predsjednik splitskog Gradskog vijeća te predstavnici svih političkih stranka koje imaju vijećnike u splitskom Gradskom vijeću, javila je Hina.



Po Krstulovićevim riječima takvim sastavom nazočnih na prijemu Split želi odati čast i poštovanje banjalučkom biskupu koji je, kako je podsjetio gradonačelnik, prije 19 godina proglašen počasnim građaninom Splita.



"Biskup Komarica je savjest svih nas, ne samo Hrvata u BiH," poručio je splitski gradonačelnik.



Tom prigodom biskup Komarica je upozorio na opasnost nestanka Hrvata s područja Republike Srpske i zatiranja tragova njihovog postojanja na tom području.



"Mi smo prepušteni na nestajanje i iskorjenjivanje pošto se na duge staze radi kulturocid i memoricid nad nama, uništavaju se tragovi našeg postojanja te nam je potrebna pomoć da se spasi što se spasiti može", istaknuo je.



U tom je smislu spomenuo i zamisao formiranja muzeja u koji bi se pohranjivala hrvatska i katolička baština s područja Republike Srpske, ali je naglasio i kako je za to potrebna financijska pomoć. Govoreći o teškom položaju Hrvata katolika u Republici Srpskoj i njihovom zapostavljanju, biskup Komarica je kazao kako oni ne pripadaju nikomu - ni Banja Luci, ni Sarajevu, ni Zagrebu ni Bruxellesu.



"Povratak Hrvata u Republiku Srpsku još nije počeo. To je strašno da se pred očima Zagreba, Hrvatske televizije, cijele Europe te pred očima bosanskohercegovačkih političara negira pravo jednom domicilnom narodu da bude svoj sa svojim na svojem," naglasio je Komarica dodavši kako su Hrvati u BiH konstitutivan narod "samo na papiru".



Pozvao je novinare da, kako je rekao, raskrinkaju perfidnu i suludu praksu kojom se opstruira povratak Hrvata u Republiku Srpsku. Pri tomu je posebice spomenuo opustošena sela u Bosanskoj Posavini.



Komarica je upozorio i na poteškoće u odnos državnih vlasti prema Hrvatima u BiH.



"Ondje gdje mi tražimo da nam se omogući izgradnja srušene crkve, onda to osporava općina, kanton, Federacija, država, stranka," kazao je.



Kritizirao je i hrvatske političare u BiH zbog njihove pasivnosti u zaštiti interesa Hrvata.



"Imamo naše katoličke škole ali to je trn u oku lokalnim političarima. Srpski političari podržavaju pravoslavne institucije i bogoslovije. Muslimanski političari podržavaju svoje medrese i daju im i kapom i šakom, u medresama se školuju budući imami i njima se može pomoći, a Katoličkom školskom centru se ne može pomoći. Neravnopravnost je na svakom koraku i velika je šteta što kao narod (u BiH) nemamo vjerodostojnih političkih predstavnika", rekao je Komarica.



Na novinarski upit o zaoštravanju podjela međa hrvatskim političarima u BiH uoči izbora u toj zemlji sljedeće godine, Komarica je izrazio žaljenje što se to događa.



"Nažalost, i tu se pokazuje određena imbecilnost naših političkih vođa, a pitanje je čija je to kuhinja i tko želi tu podjelu", istaknuo je biskup Komarica.





(FENA)