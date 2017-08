Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić izjavio je da kontuinirano djelovanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Dragana Čovića da pokuša spriječiti pravo izlaza države BiH na otvoreno more predstavlja grubo kršenje Ustava BiH i zakletve kojom se obavezao služiti interesima BiH.

Sejfudin Tokić / 24sata.info

- Višemjesečna smišljena politička i medijska kampanja HDZ-a oko gradnje Pelješkog mosta, za koju država BiH nikada nije dala saglasnost, za krajnji cilj ima onemogućavanje naše zemlje da ostvari pravo izlaza na otvoreno more garantovano Konvencijom UN o pravu na more. Obzirom na ogromne štetne posljedice po teritorijalni integritet i suverenitet države, koje prouzrokuje ovakvo djelovanje Čovića i drugih koji ga u tim aktivnostima podržavaju, Bošnjački pokret je inicirao formiranje najšire koalicije NVO, prominentnih pojedinaca iz sfere akademskog, kulturnog, vjerskog i političkog života pod nazivom:"Odbranimo prava BiH kao pomorske države" - naveo je Tokić.



Dodao je da je osnovni cilj te koalicije prezentiranje domaćoj i svjetskoj javnosti svih činjenica vezanih za pravo izlaza na otvoreno more, te animiranje svih struktura društva u odbrani interesa države i naroda vezanih za ovo pitanje.



Koalicija će istovremeno pratiti djelovanje svih ovlašenih predstavnika države BiH i u slučajevima antiustavnih aktivnosti ili preferiranja interesa drugih država u odnosu na BiH podnositi krivične prijave nadležnim organima, saopćeno je iz Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda.



(FENA)