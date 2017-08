Koalicija SDA-SBB stoji, ona je funkcionalna i daje rezultate, kazao je danas u Velikoj Kladuši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA), upitan da prokomentariše odnose između njega i predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića.

Bakir Izetbegović / 24sata.info

Ipak, on je istakao da koalicija SDA-SBB ne daje rezultate kakvi su i planirani i kakve je trebala dati.



"SBB i SDA nisu isto što i Radončić i Izetbegović. Mi smo predsjednici stranaka i naš odnos se reflektira na odnos stranaka i na odnose u državi, ali ne presudno. SBB-ovi ministri vrijedno rade, kao i oni od SDA. Slična stvar je i sa parlamentarcima", kazao je Izetbegović.



On je istakao nadu da će, unatoč svim problemima sa kojima se koalicija susreće, uspjeti zajednički završiti nekoliko bitnih projekata za Bosnu i Hercegovinu, čak i u sljedećoj godini.



"Godina pred nama bit će obilježena 'predizbornom upalom' i to neće trajati mjesec dana, već 12 ili 13 mjeseci. Ali i u tom vremenu mi ćemo iznijeti zajedničke projekte za ovu zemlju", kazao je za kraj Izetbegović.







(Klix.ba)