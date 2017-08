Predsjednica Vlade Republika Srpska Željka Cvijanović istakla je da je njen stav da nema povećanja plata u "Željeznicama Republike Srpske" s obzirom da treba obezbijediti 230 miliona KM da bi se to preduzeće restrukturisalo finansijski, operativno, tehnički i u smislu kadrova.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Komenatrišući stav Uprave "Željeznica" da bi povećanjem plata došlo do ušteda, Cvijanovićeva je u Trebinju rekla da ono što uprava "Željeznica" tvrdi jeste da su odlučili ili namjeravaju da povećaju plate, ali da su uštede napravili tako što su neki ljudi izašli iz sistema, odnosno da su dobili otkaze i slično.



"Čula sam tvrdnju da oni mogu da uštede 30 odsto i ja ih pozdravljam u tome da to uštede, jer je to jako važno za održanje tog sistema. Mnogo će napora i tereta pasti na Vladu Republike Srpske. Ne samo što sada plaćamo sve dospjele kredite nego smo apsolutno svjesni da će najveći teret i u budućnosti pasti na budžet Srpske", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je dodala da u takvim okolnostima nije normalno da se ide na povećanje plata.



"Ako to znači da oni mogu da naprave ozbiljne uštede i pomognu restrukturisanju, a da prave neku kadrovsku slagalicu te vrste onda će to biti predmet razmatranja", istakla je Cvijanovićeva i poručila da je njen stav da nema povećanja plata u tom preduzeću.





(SRNA)