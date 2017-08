Predsjednik Republika Srpske Milorad Dodik poručio je da Srpska mora biti jedinstvena u vezi sa pitanjem knjiženja vojne imovine i naglasio da će njena politika biti odbacivanje puta BiH ka NATO-u.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao novinarima u Trebinju da je ranije politika u vezi sa NATO savezom bila plod konsenzusa - da nema kretanja ka toj alijansi i izrazio uvjerenje da su i danas sve političke partije u Srpskoj istog stava.



On je podsjetio da se NATO umiješao u priču oko imovine i da direktno utiče na to da Ustavni sud BiH koji nema ni ustavnog, ni zakonskog osnova donosi takve odluke i presude koje su samo na štetu Republike Srpske.



"Mislim da se približavamo trenutku i potrebi da odlučimo da li ćemo se o putu ka NATO savezu izjašnjavati sada, na jesen, na proljeće ili nekih drugih godina", rekao je Dodik.



On smatra da je sada vrijeme da se svi u Srpskoj okupe oko tog važnog pitanja, te da će oni koji budu izbjegavali okupljanje o temi politike odbijanja NATO-a samo pokazati svoje pravo lice i politiku podaništva tom savezu i Zapadu.



"Imamo situaciju da nas je NATO bombardovao, da je bacao osiromašeni uranijum na nas, te da se ne samo kao vojna, već i kao politička organizacija miješala se u unutrašnje stvari u BiH, a sada veoma vidljiv i aktuelan je primjer oko imovine na Han Pijesku i svega što se dešavalo u sudu", istakao je Dodik.



On je naglasio da mu nije poznato da li je igdje do sada zabilježeno da NATO pozdravlja unutrašnju sudsku odluku.



"U narednom periodu ću zajedno sa svojim saradnicima raditi na tome da objasnim ljudima o čemu je ovdje riječ i šta je na djelu. A riječ je o kontinuitetu devastiranja Republike Srpske, njenog statusa i njenih prava", naglasio je predsjednik Republike.



On je rekao da je riječ i o "skrivenim, permanentnim i otvorenim napadima na Republiku Srpsku i da nema nijednog koji bi bio ignorisan".



"Svi ti napadi, i mali i veliki, su jednako opasni i zato moraju biti odbačeni i zato će naša politika biti politika odbacivanje politike puta ka NATO savezu", poručio je Dodik.





(SRNA)