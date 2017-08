Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da, što se tiče Republike Srpske, nema nikakvih problema u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i da Hrvatska može graditi na svojoj teritoriji šta ona hoće.

Foto: 24sata.info

"Pravo Hrvatske je da gradi most. Ono što nas boli u odnosu sa Hrvatskom je most na Savi, a Hrvatska godinama zavlači to pitanje, što nije ni fer ni korektno", rekao je Dodik novinarima u Trebinju.



Dodik je istakao da su, što se tiče Pelješkog mosta, prigovori koji su došli iz Sarajeva nepotrebni i da je stvar Hrvatske da gradi i radi na svojoj teritoriji šta ona hoće.



Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je nedavno da će biti nastavljen projekat izgradnje Pelješkog mosta koji je strateški za Hrvatsku i za čiju realizaciju je osigurano 357 miliona eura.



Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da Hrvatska ne smije graditi Pelješki most prije nego što bude definisana granica na moru između BiH i Hrvatske.





(SRNA)