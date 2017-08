Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je teško komentarisati stavove SDS-a Vukote Govedarice o referendumu o članstvu BiH u NATO-u, s obzirom da on ponavlja stavove SDA o tom pitanju.

Foto: 24sata.info

"Sasvim je logično bilo reagovati na imovinu i otimanje imovine, a vidimo da se oni obračunavaju u Republici Srpskoj, a ne sa sudovima koji krše zakone i na taj način uz podršku NATO-a pokušavaju da nas strpaju u taj savez ne pitajući nas za to", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, očigledno je da su Govedarica i SDS dio te priče. Dodik je rekao da je u tom pogledu nebriga za stavove i poziciju cijele Republike Srpske i njenog naroda potpuno vidljiva, odnosno da ne postoji sa stanovišta onoga šta SDS radi.



"Ja nisam dio te priče i pitaću narod da o tome odluči. Ako narod kaže da idemo u NATO, ići ćemo, ako ne kaže, ne. Ja ću biti od onih koji će to odbiti u bilo kojoj varijanti", dodao je Dodik.



On je istakao da ne zna šta je "politička pamet Govedarice niti se bavi njime".



Govedarica je juče rekao da SDS ne podržava inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kojom predlaže raspisivanje referenduma o članstvu u NATO-u.

(srna)