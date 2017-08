Pokret 'Odgovor' okuplja treći blok u RS-u, jedini koji otvoreno podržava članstvo BiH u NATO-u, saopćeno je iz Odgovora.

Arhiv / 24sata.info

Iz pokreta Odogovor poručuju da će proces končanog rješavanja statusa vojne imovine otvoriti vrata Bosni i Hercegovini u Sjevernoatlantski savez, a da trenutno na političkoj sceni RS-a niko još uvijek nije spreman za tu pozivinicu i posljedice negativnog odgovora koji bi mogao doći iz Banje Luke.



Zbog toga je, smatraju u Odgovoru, izuzetno važno raditi na okupljanju trećeg bloka koji otvoreno podržava članstvo BiH u NATO-u.



- Od 63 vojne lokacije koje treba uknjižiti 22 se nalaze u RS-u. Potrebno je ovaj proces okončati u Federaciji, gdje je uknjiženo 26 lokacija od 41. Znamo da u RS-u već godinama postoje opstrukcije po ovom pitanju, te je konačnom odlukom Ustavnog suda BiH završen pravni dio priče na konkretnom slučaju - kasarne Veliki Žep u Han Pijesku. Sada treba sačekati da se ova odluka objavi u Službenim novinama, te preduzeti radnje knjiženja - ističe se u saopćenju.



Istovremeno, konstatirano je da bi se taj proces mogao odužiti, uključujući i sve druge lokacije.



- Siguran sam da će se i ovo odužiti, a da ne govorim o istom tom putu koji će se morati preći za sve druge lokacije. Naime, i poziciji i opoziciji u RS-u odgovara ovo odugovlačenje, jer s jedne strane vrše pritisak za pitanje statusa druge državne imovine, a istovremeno se neće naći tako brzo pred davanjem odgovora NATO-u o članstvu Bosne i Hercegovine u ovom savezu. Kada taj trenutak dođe, imat ćemo jasnu polarizaciju između pro-NATO i anti-NATO političkih stranaka u BiH, a onda će vladajuće strukture u RS-u morati suočiti i s efektima svojih direktnih političkih izbora i odluka - poručio je Ćamil Duraković iz Odgovora.



On smatra da "i dok postoje sukobi između ljevice i desnice među strankama u Sarajevu, jasno je da je minimum njihovog konsenzusa podrška članstvu naše zemlje u NATO-u".



- Imajući u vidu da je to temeljni garant stabilnosti i mira, te očuvanja teritorijalnog integriteta naše države, jasno nam je da je ovo najveći politički izazov ove decenije, i da moramo učiniti sve da stvorimo okolnosti u kojima će se svi lideri morati nedvosmisleno izjasniti o tome. Ja sam uvjeren da će Milorad Dodik i po ovom pitanju ići na referendum, kako bi odgovornost prebacio sa sebe na narod, te je zbog toga važno da okupimo one koji podržavaju članstvo BiH u NATO-u i djelujemo jedinstveno. Važno je zbog povratka, važno je kao garant da nećemo proći još jedan genocid, važno je za mir generacija koje dolaze - zaključio je Duraković, saopćeno je iz Pokreta Odgovor.

