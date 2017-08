U Sarajevu je održan sastanak povodom izgradnje graničnog prijelaza Bratunac - Ljubovija, nakon kojeg su se medijima obratili Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Mirko Šarović / 24sata.info

Sedam miliona KM sredstava dobijenih od klirinškog duga bit će alocirano na račun Uprave za indirektno oporezivanje, a dodatna četiri miliona će se obezbijediti kroz budžet 2018. godine - bit će dovoljna za izgradnju ovog graničnog prijelaza, potvrdio je Mirko Šarović.



- Projektna dokumentacija je završena, ali neke druge stvari će zahtijevati dodatne konsultacije, kao pitanje imovinsko-pravnih odnosa, na što smo potrošili najviše vremena - kazao je Šarović. RS je završila dokumentaciju i zemljište će staviti na raspolaganje Upravi za indirektno oporezivanje.



- Zemljište će biti u vlasništvu RS, i dat će se na korištenje 50 godina - kazao je Šarović. Ocijenio je da će to biti predmet iznošenja stavova pravobranilaštva.



- To uslovljava i građevinsku dozvolu i raspisivanje tendera. RS je riješila pitanje pristupnih puteva, a to je 400 metara saobraćajnice između GP i regionalne saobraćajnice. To je udio RS u finansiranju projekta - kazao je Šarović.



Sa Srbijom nije ispregovaran međudržavni ugovor o graničnim prijelazima, potvrdio je - a to je preduslov za funkcioniranje prijelaza između dvije zemlje.



Izgradnjom ovog graničnog prijelaza BiH bi, kako je kazao Šarović, dobila jedan od najmodernijih graničnih prijelaza, koji bi bio opremljen svim sadržajima.



- Granični prijelaz bi bio najviše kategorije, i ne bi bio samo prijelaz za robu nego bi imao sve inspekcije i sa najvišim inspektoratom za hranu. Podrazumijevao bi veći promet, više pratećih sadržaja i podsticaj razvoju tom siromašnom dijelu BiH, kazao je Šarović, dodajući da je realan rok za igradnju ovog graničnog prijelaza 2018. godina.



Miro Džakula se zahvalio svima koji žele novi granični prijelaz. Smatra da je to nova vrijednost koja spaja ljude i olakšava prijevoz dobara.



- Ovo ističem jer je Uprava dosta puta bila predmet opravdanih kritika, a za njih nismo odgovorni. Ne možemo stići sve, jer su granični prijelazi zapušteni, nije ulagano u infrastrukturu. Pokušavamo napraviti modernim granične prijelaze - kazao je Džakula.



Izgradnja GP Bratunac - Ljubovija je jako složen proces, zahtijeva sinergiju institucija i ministarstava, ali i komunikaciju na nivou BiH i Srbije.



Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Ministarstva saobraćaja i veza RS i Ured za veterinarstvo BiH.



(Avaz)