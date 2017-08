Izmjena Izbornog zakona ključno je pitanje za budućnost BiH, a opstrukcije koje su izražene kroz protivljenje dijela bošnjačkih stranaka prijedlogu zakona koji je bio na Zastupničkom domu, mi vidimo kao pokušaj zadržavanja dominacije nad Hrvatima u BiH, izjavio je u Mostaru predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Božo Ljubić.

Foto: FENA

Na konferenciji za novinare održanoj nakon sjednice Glavnog vijeća HNS-a, Ljubić je kazao kako očekuje da će svi zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podržati predložene izmjene, a ako se to ne dogodi, kazao je, odgovornost će biti na strankama koje budu protiv.



Onda je na njima odgovornost da ponude svoje rješenje i svoj prijedlog zakona koji će zadovoljiti osnovne zahtjeve odluke Ustavnog suda, poručio je Ljubić.



Ako ne dođe do pravovremenih izmjena Izbornog zakona, Ljubić je najavio izvanredno zasjedanje HNS-a na kojem će se donijeti strateške odluke kojima će se "promijeniti politička paradigma prema partnerima u BiH i prema aktualnim rješenjima u BiH". To bi, kako je kazao, značilo "prelazak Rubikona".



- A što je iz Rubikona to ćemo svi skupa vidjeti i to neće nikoga u BiH ostaviti ravnodušnim - dodao je Ljubić.



Istaknuo je kako ovog puta ni OHR ne može "bajpasirati" rješenja jer OHR ne može protiv odluka Ustavnog suda.



Voditelj Odjela za ustavno-pravna pitanja HNS-a BiH Bariša Čolak je istaknuo kako bi volio vidjeti rješenje oko promjene Izbornog zakone koje SDA kaže da ima.



- Spremni smo prihvatiti svako rješenje koje na legitiman način rješava izbor izaslanika za Dom naroda i članova Predsjedništva BiH - istaknuo je Čolak.



Na današnjoj sjednici Glavnog vijeća HNS-a bilo je riječi i o nadležnostima oko raspolaganja prostorom, prirodnim resursima i gradnje infrastrukture.



Ljubić je kazao kako se treba suprotstaviti uzurpaciji ustavnih nadležnosti općina i županija od strane federalnih vlasti kada je u pitanju raspolaganje prirodnim resursima.



Pojasnio je kako je tu u pitanju akvatorij Neuma i izgradnja Pelješkog mosta.



- Postoje tendencije bošnjačke politike i 'parapolitike' da se Neumu namijeni sudbina koja ne odgovara, u prvom redu, građanima Neuma, ne odgovara građanima Hercegovačko-neretvanske županije, a to je da se u Neumu gradi teretna luka, da se gradi pruga, a tu se onda dovodi do konteksta mosta kopno-Pelješac - kazao je Ljubić.



Prema njegovim riječima, krajnje je vrijeme da se službena bošnjačka politika odmakne od, kako je kazao, mitomanije i kojekakvih opskurnih udruga kao što je tzv. Pomorsko udruženje sa sjedištem u Ostrošcu.



- Dogovor bh. strane i hrvatske strane oko gabarita mosta primjer je kako dvije države trebaju surađivati. Dogovoreno je da visina mosta bude 55 metara i to je veća visina od bilo kojeg broda koji je plovio Jadranom - pojasnio je Ljubić.



Dodao je kako se gradnjom Pelješkog mosta u znatnoj mjeri rješava ekološki i prometni problem Neuma



- Mi se u ovom trenutku vodimo interesima građana Neuma te smatramo da izgradnja Pelješkog mosta ljudima u Neumu rješava mnoge probleme - zaključio je Ljubić.

(FENA)