Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH gostovao je emisiji Dan uživo na N1 gdje je govorio o aktuelnim temama u BiH te događajima koji očekuju našu zemlju.

Željko Komšić / 24sata.info

Na posljednjoj sjednici Vijeća ministara BiH bio je jasan u tome da im ne daje pozitivne ocjene. Šta je ono što fakturišete aktuelnom sazivu Vijeća ministara na čelu sa Denisom Zvizdićem?



"Rekao sam da me iznenadio Denis Zvizdić jer ga poznajem dok je bio kantonalni premijer i neću pretjerati ako kažem da je bio najbolji kantonalni premijer. Sada mi se pokazao nekako mlak i bezličan. Sve je u nekim frazama i demagogiji, a to je valjda način funkcionisanja ove koalicije na vlasti. Ne vidim energiju i neku vrstu drčnosti koju sam očekivao od njega. Takvog sam ga poznavao kao premijera KS", kazao je Komšić.



Šta će biti sa akcizama?



"Ta priča se može revitalizirati, ali je pitanje ko će to pogurati. Postoji interes EU i Evropske komisije u Sarajevu da se ta priča aktuelizira. Oni to neće raditi na način na koji su radili do sada. Da li će VM aktuelizirati zavisit će od sjednica u septembru kada se očekuje rasprava da li će se on povući sa pozicije predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH", izjavio je lider DF-a.



Šta možemo očekivati od naredne sjednice, postoji li većina da izglasa nepovjerenje Vijeću ministara?



"Moguće je da se i dogovore oko nečega, da ne eskalira. Očekujem da će se u ovoj godini do izbora zahuktati stvari i da ćemo u proljeće imati neki krešendo, pola godine prije izbora", mišljenja je Komšić.



Kako ocjenjujete rad Parlamenta i koalicione odnose? SNSD i Špirić su najavili izlazak iz komisija, hoćemo li se tako naći u pat poziciji?



"Konkretno u stvarima oko Špirića već se vide različiti pristupi. To je refleksija drugog problema u OSA-i, u odnosima rukovodećih ljudi te agencije. SNSD kao politička partija ima ciljeve da sruši svaku zajedničku instituciju i želi destrukciju OSA-e. Ono što ja znam, a to nije previše, došli smo u poziciju da između dva loša rješenja biramo manje loše sve s ciljem da štitimo institucije. Nikada tu instituciju ne bi sastavili kada bi je rasturili. DF je odabrao da brani instituciju, a nikoga personalno", objasnio je Komšić.



Kako građani (ne)reaguju na sve što se dešavalo oko OSA-e?



"Oni to posmatraju dosta neutralno. Nije to nešto što ih neposredno dotiče. Efekat, ako se puste stvari da teku i da se Agencija raspadne, će jednog dana biti ispostavljeni svima nama na adresu", smatra zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.



Odnosi na relaciji SDA-SBB?



"Koliko god to izgledalo kao sukob Radončića i Izetbegovića mislim da je to konceptulani sukob jednog shvatanja politike u okviru bošnjačkog korpusa od strane Izetbegovića i s druge strane onoga što nosi Radončić. To je sukob dva svijeta i za mene je bilo logično da dođe do toga. To je sudar dva viđenja puta kojim Bošnjaci trebaju ići", smatra Radončić.



Komšić je kazao da SDA uvijek ima svoje čvrsto biračko tijelo koje počiva na dva temelja.



"Ima jedan historijsko religijski temelj i to su ljudi koji će uvijek ići za onim što je SDA. A drugo je ono što se sada dešava, a riječ je o strateškom definisanju pravca kojim će bošnjački korpus - na istok ili na zapad uvjetno rečeno. Ali sve ćemo znati na izborima 2018. godine."



DF na izborima 2018. godine?



"2014. godina je bila jedna vrsta pokreta bez jasne političke profilacije DF-a. To je bila politika lijevog centra. DF danas razgovara sa SDP-om, da vidimo kako ćemo nastupiti na izborima i koje će biti programsko opredjeljenje. Mi zagovaramo jače skretanje ulijevo i time će se morati mijenjati program DF-a. Negdje ide dobro sa SDP-om, a negdje ima iskrica. Ali nigdje te iskre nisu tolike da izazovu požar. Početkom septembra biće zajednička sjednica Glavnih odbora i mislim da je to solidna osnova da nastupimo zajedno, ne samo na izborima već kako bi mogli zajedno nastaviti i nakon izbora, kako god oni završili", rekao je Komšić za N1.



Lider DF-a je kazao da će njegova stranka nastaviti razgovore i sa drugim političkim strankama.



"Moramo nastaviti razgovore s drugim strankama tog građanskog predznaka, odnosno građanskog lijevog bloka. Tu su Građanski savez, Naša stranka i treba ostaviti prostor za Savez za bolju budućnost (SBB), kao i za stranke iz hrvatskog političkog korpusa koje nisu sklone Čoviću i njegovim avanturama", rekao je Komšić.



Na pitanje da li će 'građanski lijevi blok' imati kandidata za člana Predsjedništva BiH, gost Dana uživo je odgovorio:



"Logično je da bude zajednički kandidat. I tu se stvari moraju postaviti na načn šta je korist od takve politike, a ne ko je to personalno. Teža bitka, koja neće biti medijski atraktivna, će se odvijati oko izbora delegata za Dom naroda. Naprimjer, pozicija HDZ-a sada ne dominira zbog broja glasova ili što je Čović član Predsjedništva BiH, već HDZ svoju snagu bez obzira na relativno mali broj gradi na poziciji u okviru Doma naroda. Treba tu biti političku bitku, kako da građansko lijevi blok ima što više delegata u Domu naroda odnosno Klubu Bošnjaka, Klubu Srba i Klubu Hrvata", smatra Komšić.



Komšić je kazao da je on ponosan što je bio član Predsjedništva BiH, ali da se o eventualno novoj kandidaturi treba određivati prema političkoj koristi.



Gost N1 televizije je prokomentarisao i HDZ-ov prijedlog za Izmjenu izbornog zakona BiH te ga nazvao 'diskriminirajućim za sve Hrvate u BiH, osim za one u Hercegovini'.



"Uzmimo bilo koju općinu u Hercegovini. Da li tamo postoji bilo ko ko ugrožava Čovića ili Ljubića? Ko ih ugrožava, ima li ijednog Bošnjaka ili Srbina da ih ugrožava? Nema, a to je prva stvar. Druga stvar, sistem koji sada imamo, šta je problem u njemu? Čović je član Predsjedništva BiH, a HDZ je u vlasti na svim nivoima. Šta sada smeta? A zašto ne bi bio neko drugi ili ja član Predsjedništva BiH", mišljenja je Komšić.



On je istakao da na građanima ostaje na izborima 2018. godine da odluče da li će raditi protiv sebe.



"Glasajući za HDZ rade protiv sebe i to se osjeti u raspoloženju ljudi u Srednjoj Bosni. Ako prođe ovaj prijedlog, najveći gubitnik će biti Hrvati u Srednjoj Bosni."



Jedno od aktuelnih pitanja je i Pelješki most.



"Nisam čuo niti jednog evropskog dužnosnika da je rekao nešto o Pelješkom mostu, osim što sam pročitao. Volio bih da to jedan evropski zvaničnik to kaže, imenom i prezimenom. Problem je nepostojanje volje Republike Hrvatske da uđe u rješavanje pitanja sa BiH. Ni mi nismo bez mane, dovoljno smo vremena potrošili i povukli pogrešne poteze. Ali ovdje vidim i priliku da riješimo neke stvari sa Hrvatskom, a to je pristup BiH otvorenom moru i pitanje granice", zaključio je gostovanje na N1 televiziji Željko Komšić.





(N1)