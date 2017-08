„Rim je 59 godine prije Krista definirao da se ne ide preko Rubikona, ali ipak je Julije Cezar to uradio pa danas znamo šta je bilo“.

Božo Ljubić / 24sata.info

Ako ne dođe do pravovremenih izmjena Izbornog zakona, Božo Ljubić je jučer najavio izvanredno zasjedanje HNS-a na kojem će se donijeti strateške odluke kojima će se “promijeniti politička paradigma prema partnerima u BiH i prema aktualnim rješenjima u BiH”. To bi, kako je kazao, značilo “prelazak Rubikona”.



Danas je u intervjuu za Večernji list pojasnio i šta bi značio „prelazak Rubikona“.



“A šta je iza 'Rubikona', to će odrediti zastupnici Sabora. I kada Sabor to definira, teško je predvidjeti šta će se dogoditi, inače je Rim 59 godine prije Krista definirao da se ne ide preko Rubikona, ali ipak je Julije Cezar to uradio pa danas znamo šta je bilo, ali on sigurno nije znao tada kada je prelazio“, rekao je Ljubić.



Ono o čemu Ljubić govori je historijska činjenica da je Cezar odbio naredbu senata i prešao s vojskom Rubikon, što je bila granica sa Italijom, a što je označilo početak građanskog rata, prenose Vijesti.ba.



(24sata.info)