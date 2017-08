Reakciju predsjednika Stranke za BiH Amera Jerlagića na izjavu Saše Magazinovića u vezi "Srednje Drine" prenosimo u cijelosti.

"Poštovani gospodine Magazinović, ovom reakcijom želim da Vam ukažem da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu još 2013. godine upozoravala Republiku Italiju i Republiku Srbiju da ne podrivaju teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Ne mogu tvrditi da su ove dvije države napustile projekat tzv. ‘’Srednje Drine’’ zbog reakcija Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ali činjenica je da je taj projekat, onako kako je bio zamišljen, danas zaustavljen, odnosno propao.



Žalosno je to da se Vi gospodine Magazinović sada obraćate Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i Predsjedavajućem Zvizdiću, a da to isto niste činili kada je SDP bio u vlasti u mandatu 2010. – 2014., kada se i dešavalo uplitanje Republike Srbije i Republike Italije, kroz pomenuti Zakon, u teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Podsjećam Vas da je upravo tada Predsjednik SDP-a gospodin Zlatko Lagumdžija obnašao dužnost Ministra vanjskih poslova i da je bio prava adresa za takvu vrstu reakcije.



Takođe, želim Vas informirati da je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u vrijeme dok sam ja obnašao funkciju Generalnog direktora, u periodu od 2007. – 2011. godine, zvanično uputila Državnoj komisiji za koncesije, (koja je odgovorna za tokove međudržavnih rijeka) Samoinicijativnu ponudu za izgradnju hidroelektrana na srednjem toku rijeke Drine.



U nastavku ove reakcije podastrijet ću Vam kompletnu reakciju Stranke za Bosnu i Hercegovinu od 13.10.2013. godine.





Vratiti Drinu u legalne okvire (Sarajevo, 13.10.2013. godine)





Povodom najavljenog sastanka premijera Italije i Srbije za 15.10.2013. godine, a uz prisustvo predsjednika manjeg BH entiteta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu upozorava da je isključiva nadležnost za projekte na srednjem toku rijeke Drine, gdje je Drina državna granica, na državi Bosni i Hercegovini.

Koncesije na projekte na graničnoj rijeci može dati jedno država Bosna i Hercegovina preko državne agencije za koncesije, u skladu sa Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine i uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a nikako entitetske koncesione komisije.

Odluka Ustavnog suda u vezi sa državnom imovinom potvrđuje da su rijeke i riječna dna javno dobro, a da je javno dobro dio državne imovine, što je još jedan argument da se radi o državnoj imovini i da je za to nadležna država Bosna i Hercegovina.





Dodik se u svojim obraćanjima prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine poziva na specijalne i paralelne veze sa Srbijom, mada u Ustavu i Daytonskom mirovnom sporazumu jasno stoji da se specijalne i paralelne veze ne odnose na privredne projekte, nego na kulturu, obrazovanje isl projekte.

Direktiva 2009/28/E3 daje prostor za sklapanje ugovora o obnovljivim izvorima el. energije država Evropske Unije sa državama koje nisu iz Evropske zajednice. Podsjećamo da je u navedenoj Direktivi akcenat na državama, a ne na dijelovima tih država.





Stranka za Bosnu i Hercegovinu očekuje da će akteri dogovorenog sastanka prepoznati sve manjkavosti dosadašnjeg procesa rješavanja pitanja izgradnje hidroelektrana na srednjem toku rijeke Drine, te obustaviti dalje aktivnosti i cjelokupni postupak obnoviti uz učešće nadležnih organa države Bosne i Hercegovine.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu upozorava vlade Srbije i Italije da je realizacija ovih projekata na ovakav protuustavan i nezakonit način podrivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine sa dalekosežnim posljedicama."



