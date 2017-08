Tajnik Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Igor Pejić kazao je danas Feni da je, analizirajući informacije dostupne iz sredstava informiranja, evidentno se miješaju pojmovi vezani uz gradnju Pelješkog mosta, a radi se o utvrđivanju granice na moru te neškodljivog pomorskog prilaza Neumu.

Podvukao je da se ovo ministarstvo do sada bavilo osiguranjem neškodljivog prilaza Neumu što je riješeno na sastanku skupina BiH i Republike Hrvatske koji je okončan 7. decembra 2006. godine kada je usaglašena visina mosta koji treba povezati kopno s Pelješcem i širina plovnog puta.



- Kada se spominju paralelni plovni putevi u vezi s neometanim prilazom Neumu, važno je istaknuti da je ovaj most projektiran tako da ima pet paralelnih plovnih puteva od kojih je središnji visine 56 metara, dva bočna visine od 48 metara i dva krajnja visine od 40 metara, a svi su 285 metara osovinskog razmaka od stuba do stuba - pojasnio je Pejić.



Budući da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, kaže Pejić, nije nadležno za utvrđivanje granice na moru, nije se niti bavilo u prethodnom razdoblju utvrđivanjem te granice, nego je to nadležnost Državne komisije za granicu i Ministarstva vanjskih poslova.



- Stoga Ministarstvo komunikacija i prometa očekuje aktivnije uključenje Državne komisije za granice Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u ovu problematiku nego što je to bilo u prethodnih 10 ili više godina - naglasio je Pejić.



Svi ovi podaci o sastanku stručnih skupina sadržani su u Izvještaju Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji je usvojilo Vijeće ministara BiH i on je proslijeđen Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH) te će biti razmatran na sjednici Predstavničkog doma PSBiH zakazanoj za 6. septembra. Izvještaj sadrži i određene zaključke o kojima bi poslanici trebali raspravljati.



Na sjednici Vijeća ministara BiH koja je zakazana za sutra, 24. augusta, jedna od tačaka dnevnog reda je Dopuna Izvještaja o aktivnostima vezanim za izgradnju Pelješkog mosta, ali Pejić tvrdi da je tu dopunu pripremalo Vijeće ministara, a ne Ministarstvo.



- Ministarstvo nije predlagač te tačke, ali prema informacijama kojima raspolažemo, ta dopuna tiče se rada stručne skupine koja je svoj posao okončala 2006. godine - zaključio je tajnik Ministarstva komunikacija i prometa BiH Igor Pejić u izjavi za Fenu.





