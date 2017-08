Komentarišući zaoštrenu situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno nakon izjave Bože Ljubića „o pređenom Rubikonu ukoliko ne dođe od izmjena Izbornog zakona u BiH“ predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da ne zna na šta je Ljubić mislio konkretno ovom izjavom, ali zna da svi oni koji zveckaju oružjem po Bosni i Hercegovini svoju su djecu izmjestili na udobne pozicije izvan Bosne i Hercegovine.

Ilija Cvitanović / 24sata.info

„Ovdje ne mislim konkretno na Božu Ljubića, već na sve one koji podižu tenzije u zemlji na svim stranama“, rekao je Cvitanović u komentaru za agenciju Patria.



Izmjene Izbornog zakona BiH su, kaže Cvitanović, u svakom slučaju nužne da bi građani u BiH imali izbore kao i u svim zemljama u Evropskoij uniji. A te izmjene, dodaje, moraju biti takve da svaki narod u BiH mora biti zaštićen, pa i kada je riječ o izboru legitimnih političkih predstvnika u vasti.



Cvitanović kaže da je „Rubikon odavno pređen, barem što se tiče bh. Hrvata, i to u svakom pogledu, od ekonomije do odnosa tužilaštva prema bivšim pripadnicima HVO-a“.



Predsjednik HDZ-a 1990 smatra da se u BiH svaka prilika koristi za blokadu euro-atlanskog puta Bosne i Hercegovine, te da zbog toga najviše ispaštaju građani u zemlji. Iako, kaže, u javnosti se situaciju pokušava prikazati posve drugačije.



„Političke partije i pojedinci koji najviše govore o važnosti Evropske unije za BiH zapravo sve čine da se Bosni i Hercegovini ne desi Evropska unija, jer bi to značilo i otvaranje mnogih priča o kriminalu i korupciji u zemlji za koju su odgovorni upravo neki od čelnih ljudi iz vlasti“, kaže Cvitanović.



„Jer, Evropska unija znači i to da se pokažu sve razmjere kiminala u BiH, koje su ogromne u ovoj zemlji“, dodaje Cvitanović.



Na pitanje da li bi uknjižba vojne imovine mogla biti nova kočnica na NATO putu Bosne i Hercegovine, obzirom da su mnogi uknjižbu dijela ove imovine na općine i kantone u Federaciji odnosno RS vidjeli kao nove etno-teritorijalne podjele u zemlji, Cvitanović kaže da je stav HDZ-a 1990 da ona imovina koja treba državi Bosni i Hercegovini treba biti uknjižena na državu BiH, dok ona imovina koja nije potrebna državi treba biti uknjižena na lokalne zajednice.



„Jesu li općine Rama, Pale ili Tuzla Bosna i Hercegovina?“, pita se Cvitanović.



„Ne vidim uopće problem da imovina koja ne treba državi Bosni i Heercegovini bude uknjižena na lokalne zajednice. Smatram da je to u cilju pomaganja razvoju lokalnih jedinica kao nositelja oživljavanja gospodarstva u BiH“, zaključio je Cvitanović.







(NAP)