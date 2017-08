Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je u BiH na djelu neodgovorna politika kontinuiranog neuspjeha vlasti na nivou BiH, te da je njen evropski put potpuno u zapećku.

Milorad Dodik / 24sata.info

"To, naravno, nije dobro i pozivam sve one koji čine vlast na nivou BiH da ispune rokove koje je tražio od njih komesar /za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes/ Han i da se konačno usmjere ka onome čemu se oni stalno hvale - ostvarivanju napretka", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, na nivou BiH stalno pričaju da napreduju i da završavaju poslove, a nisu završeni ni Upitnik, ni akcize, niti Transportna zajednica.



"Ništa nije završeno, osim što su u međuvremenu izgubili i skupštinsku većinu tako da to sve na nivou BiH izgleda čemerno, jadno i bijedno, bez imalo optimizma da će krenuti dalje", odgovorio je Dodik.



