Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da nikad veća koncentracija loših odluka za Srpsku nije bila na nivou BiH kao u posljednje dvije-tri godine, te istakao da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ćuti i na odluku Ustavnog suda o Velikom Žepu kao što uvijek šuti.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Ivanić uvijek ćuti. Kada treba nešto da uradi on ćuti ili ga nema, ili glumi naknadnu pamet", rekao je Dodik Srni.



Predsjednik Srpske naglašava da se na nivou BiH stalno donose loše odluke, na štetu Srpske, a predstavnici Srba podviju rep, i kada im kažete da ništa ne čine, još se i ljute.



On kaže da Ivanić želi da naglasi priču kako je vod Oružanih snaga izašao 9. januara, na Dan Republike, iako je taj vod izlazio stalno, i prije Ivanića, a izlaziće i poslije njega.



"Nije to Ivanićev unikatni uspjeh", navodi Dodik i ističe da je Ivanić sklon da se time hvali i da danima o tome priča kao vrhunskom dostignuću nečega što se samo po sebi dešava.



Dodik naglašava da bi Ivanić danas trebalo, u najmanju ruku, na bilo kakvu odluku Predsjedništva u vezi sa MAP-om i NATO-om, da istakne vitalni nacionalni interes i da to pitanje vrati u Narodnu skupštinu Republike Srpske, ali on "nema kuraži za to".



"Ivanić ima svoje politike podvaljivanja srpskom narodu nekog mirotvorstva ili politike koja njemu pravi komoditet i čini ga konformnim. On ništa neće učiniti da se to pitanje riješi", navodi Dodik.



Dodik naglašava da ne postoji odluka o tome da je BiH članica u procesu MAP-a nego da postoji uslovna odluka. I ne postoji odluka o ulasku u NATO, ta odluka se mora donijeti kasnije, izričit je Dodik.



Prema tome, kaže Dodik, stalno skrivanje iza priča da je neko drugi nešto uradio govori o tome kakve su kukavice danas na političkoj sceni u ime Srba na nivou BiH i pokušavaju da odlučuju u njihovo ime.



"Traži se da se o tome odlučuje, a ne da se to stalno kreira u principu - neko je drugi, ja to nisam, šta ja mogu, ja moram. Pa, ne morate ništa ako nećete, ali ako hoćete, onda možete sve. Najlakše je biti podanik kao što su oni", naglašava Dodik.



On navodi da u Republici Srpskoj svako zna da je sud u BiH konstruisan da bi bio protiv Srpske, i kada Ivanić kaže da čeka odluku tog suda onda urušava kompletnu politiku koja je išla za tim da drži stabilnom poziciju Srpske.





(SRNA)