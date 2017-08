Ulice, trgove, javne ustanove, institucije iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva… treba nazivati, prije svega, imenima:

Denis Bećirović / 24sata.info

- bosanskih kraljeva i banova iz doba srednjovjekovne Bosne;

- vijećnika ZAVNOBiH-a koji su obnovili državnost BiH 1943.;

- boraca Armije Republike BiH koji su odbranili nezavisnost BiH od 1992. do 1995.



Teška glupost je konfrontirati antifašiste koji su od 1941. do 1945. obnovili državnost Bosne i Hercegovine i antifašiste koji su od 1992. do 1995. godine očuvali nezavisnost države Bosne i Hercegovine. Nesaglediva je opasnost za budućnost države Bosne i Hercegovine konfrontirati Dan državnost (25.11.1943) i Dan nezavisnosti (1.3.1992.). To mogu raditi samo neznalice ili oni koji ne misle dobro državi Bosni i Hercegovini.



Umjesto neozbiljnog pristupa trebamo stručno, argumentirano i pametno pristupiti jačanju i afirmiranju državotvorne svijesti kod svih građana Bosne i Hercegovine. To nije posao za neuke, ostrašćene i nedorasle osobe, to treba da osmišljavaju oni koji znaju kako se afirmira kulturni, politički, historijski i državno-pravni kontinuitet države Bosne i Hercegovine.



Naravno, osim ovih perioda ima i drugih razdoblja naše historije u kojima su djelovali veliki, zaslužni i umni ljudi koji, također, zaslužuju da im odamo počast i zahvalnost. Međutim, u ovim vremenima stalnih nasrtaja na državu Bosnu i Hercegovinu od izuzetne je važnosti da akcenat stavimo na one periode i ličnosti koje su izgrađivale, obnavljale i očuvale našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.



Pametna vlast zna da historija ne počinje od nje. Mudra vlast ne izaziva jalove rasprave o nazivima ulica i ne dijeli bespotrebno građane naše države. Naprotiv, umjesto otrcanih međustranačkih prepucavanja, osimišljenom i dugoročnom državnom politikom treba podstaći naučne, državne i građanske institucije, udruženja, društva i organizacije da u XXI. stoljeću studiozno i ozbiljno izučavaju i afirmiraju srednjovjekovnu bosansku državnost, antifašističku borbu i zasluge vijećnika ZAVNOBIH-a za obnovu državnosti Bosne i Hercegovine, kao i ogromne zasluge Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani i očuvanju nezavisne i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.



Moramo otklanjati naš zaborav i uspostavljati duhovnu i intelektualnu vezu između bosanske sadašnjosti i naših najboljih predaka koji su stoljećima izgrađivali, razvijali, čuvali i branili našu domovinu.



Za politku očuvanje i razvoja države Bosne i Hercegovine nisu korisne tendenciozne i nepromišljene inicijative o nazivima ulica koje svađaju i dijele bosanskohercegovčke građane.



Moramo, napokon, otvoriti oči i razmisliti kako da se efikasnije i pametnije suprotstavimo velikodržavnim i separatistčkim udarima na državnost, suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine.



Umjesto lažnih dilema, izazivanja stalnih svađa među bh. građanima, subjektivnih afiniteta pojedinaca, neophodno je da imamo:



osmišljene strategijske ciljeve;

pametnu obrazovnu politiku;

organizirano motiviranje novih generacija bh. inteligencije u pravcu naučnog istraživanja problematike državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.



Na kraju, ne smijemo nikada zaboraviti, u temeljima države Bosne i Hercegovine je ideja slobode, antifašizma i ravnopravnosti svih njenih građana. Zbog toga, između ostalog, Bosna i Hercegovina ima budućnost.



(24sata.info)