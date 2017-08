Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov izjavio je da problem “hrvatskog pitanja” zaista postoji i ne može se prešutjeti te da je potrebno tražiti rješenje i da to trebaju učiniti sve zainteresirane snage u Federaciji BiH zajedno, u okviru postojećih ustavnih procedura.

Arhiv / 24sata.info

Ivancov je u intervju Večernjem listu kazao da je većina stanovništva Republike Srpske protiv pristupanja BiH NATO savezu i upozorio da bi ignoriranje volje jednog od tri konstitutivna naroda bilo u suprotnosti sa principima Daytonskog mirovnog sporazuma.



On je istaknuo da je očigledno da postoji ozbiljan rascjep u društvu u BiH u vezi s pristupanjem NATO.



“Većina stanovništva Republike Srpske je protiv članstva u ovoj vojnoj Alijansi, čiji ciljevi i zadaci u sadašnjoj fazi nisu nipošto jednostavni, a za mnoge ljude nisu jasni. Ne doprinosi povjerenju srpskog naroda prema Alijansi ni njena uloga u dobu sukoba devedesetih godina prošlog stoljeća u BiH i na Kosovu i Metohiji”, naglasio je Ivancov za “Večernji list”.



Govoreći o promjenama Ustava ili bilo kojeg drugog zakona, Ivancov je rekao da takve odluke treba donositi samo BiH i niko više, a Rusija se zalaže za bezuvjetno sprovođenje Deaytonskog mirovnog sporazuma.



Kada je riječ o zatvaranju OHR-a u BiH, on je kazao da je stav Ruske Federacije poznat – da se kontinuirano zalaže za njegovo zatvaranje u što kraćem roku. Ivancov je demanirao špekulacije u medijima u BiH o stvaranju vojne baze u Republici Srpskoj i da je postojeći humanitarni centar u Nišu “špijunski centar”.



“Rusija je zainteresirana za stabilan i miroljubiv razvoj svih balkanskih zemalja, uključujući BiH, u kojoj aktivno i dosljedno sudjeluje u procesu stabilizacije, a jedan je od jamaca Daytonskog sporazuma”, izjavio je ambasador Ruske Federacije u BiH.



On je naveo da Rusija ne utječe ni na koga i ne pokušava “uzdrmati situaciju” na Balkanu, već naprotiv, gradi i razvija uzajamno korisne odnose sa svim zemljama regije na osnovu ravnopravnosti, dijaloga i saradnje.



Komentirajući optužbe iz Washingtona da Ruska Federacija destabilizira zemlje Balkana, Crnu Goru, Makedoniju, a preko Republike Srpske i BiH, Ivancov kaže da one dolaze uglavnom iz trećih i veoma dalekih zemalja, dok zemlje regije i lokalni političari, na primjer u BiH, imaju potpuno suprotna mišljenja.



“BiH, kao i Crnu Goru i Srbiju, pokušavaju na bilo koji način prisiliti na ispit lojalnosti – ili Rusija ili Zapad. Prema mom mišljenju, ovo je najgrublja greška”, istaknuo je Ivancov i dodao da nije moguće nekoga prisiliti na takav izbor koji može samo podijeliti društvo u zemljama regije i stvoriti temelj za društveni sukob.



On je naglasio da se Ruska Federacija zalaže za dugoročne kontakte i s Republikom Srpskom i Federacijom BiH, te sa svim konstitutivnim narodima.



Ivancov je rekao da Ruska Federacija ne prihvaća bilo kakve sankcije, bez obzira protiv koga su one uvedene.

(HMS)