Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je danas na konferenciji za medije da će odustati od kupovine Audija vrijednog 124.839 KM, jer smatra da je skup.



On je naveo da je Audi, vrijedan 106.700 maraka bez PDV, za koji je spovedena javna nabavka, jedan od pet automobila koji treba da se nabave za Gradsku upravu Bijeljina.



Mićić smatra da je ovaj automobil preskup zbog čega će, kako kaže, pokušati da odustane od njegove nabavke.



– Audi koji koristimo star je 11 godina i prešao je 500.000 kilometara. Morali smo da ga zamijenimo, a ja se vozim u terencu, jer drugi automobil nemam. To vozilo je kupljeno prošle godine za potrebe Vatrogasne jedinice i mi smo ga samo pozajmili – precizirao je Mićić.



Navodi da mu nije problem da se vozi i u manjem autu, ali da su se odlučili za Audi, jer su i prethodni automobili bili te klase.



– Za sve što radim u Gradskoj upravi spreman sam i da odgovoram jer je sve javno i transparentno – poručio je Mićić.



Kaže da do sada nije kupio novi službeni automobil.



– Zatekao sam automobile i kao ministar za izbjegla i raseljena lica i kao ministar za rad i boračko-invalidsku zaštitu, pa i kao načelnik odnosno gradonačelnik Bijeljine. Međutim, sada sam se odlučio na taj korak, jer nam je limuzina potrebna – naglasio je Mićić.



Gradonačelnik Bijeljine, koji dolazi iz SDS, istakao je da podržava one koji traže od Vlade RS da definiše pravila ko ima pravo da se koristi službenim automobilom i u koje svrhe.



Mićićev sin pripravnik



Mićić je, odgovarajući na novinarsko pitanje, demantovao navode da mu je sin zaposlen u Gradskoj upravi i da gradi restoran u centru gradu.



– Moje dijete je pripravnik i nije zaposleno. Restoran koji sam imao izdao sam kada sam postao načelnik, a nakon par godina i prodao – rekao je Mićić.



Budžet stabilan



Prvi čovjek Bijeljine je naglasio i da je budžet Grada Bijeljina stabilan i da se sve budžetske obaveze ispunjavaju na vreme.



– Iako su prihodi od PDV nešto manji, imali smo veće prihode iz drugih izvora. Realizuju se veliki projekti te je 1,3 milion KM izdvojeno za nastavak izgradnje kanalizacije u dužini od 30 kilometara – rekao je on.



Mićić se pohvalio i nastavkom gradnje gasovoda, te naglasio da očekuju da se prvi korisnici priključe početkom jeseni.



– Nastavljamo izgradnju Centra za socijalni rad, izgradnju područne škole „Vuk Karadžić“. Ponosni smo i na izgradnju industrijske zone u kojoj smo od 35 placeva prodali 34 – pohvalio se Mićić novinarima.



