Nakon brojnih požara koji su evidentirani u Hercegovini nanoseći ogromne materijalne štete zapovjednica Federalnog stožera civilne zaštite i federalna ministrica financija Jelka Milićević danas je u Mostaru kazala kako je evidentno da se požari u Hercegovini podmeću, te je zatražila pojačano djelovanje MUP-a i udruženja za zaštitu okoliša kako bi se prevenirala piromanija, javlja Anadolu Agency (AA).

"Sadašnja situacija nije lagana za Hercegovinu. Sinoć smo imali telefonski razgovor između Federalne uprave civilne zaštite i civilne zaštite HNŽ-a. Prijedlog je da se pojača aktivnost MUP-ova i civilnih udruženja koji se bave zaštitom okolišala u funkciji preventivnih mjera“, kazala je Miličević.



Ona je naglasila kako je očito da raspoloživi kapaciteti ne mogu odgovoriti trenutnoj situaciji.



"Rekla bih da su to uglavnom podmetnuti požari. Znakovito je da se stvaraju linije koje ugrožavaju i materijalna dobra i ljude", rekla je Milićević.



Po ko zna koji put, kako ističe spoznalo se da u FBiH nema dovoljno ljudskih kapaciteta niti opreme koja bi mogla odgovoriti ovim stalnim pojavama požara u Hercegovini.



"Mislim da je vrijeme da se u BiH po tom pitanju napravi jedna koordinacija, da se na određeni način definiraju mjesta gdje će se smjestiti sva raspoloživa oprema i da se uspostavi koordinacija i sami sistem dojave 1122“, kazala je Milićević.



Ona je izrazila nadu da ovi zaključci i pojačane aktivnosti oko svih požara neće biti zaboravljeni i odloženi već nakon pada prve kiše.



"U ovom trenutku situacija nije ni malo lagana i želim poslati poruku ljudima koji su uključeni, svima iz Federalne civilne zaštite i civilne zaštite kantona i vatrogasnih društava da razumijemo situaciju u kojoj jesu. Radimo sve što je moguće u okviru raspoloživih sredstava i raspoložive opreme i postigli smo punu koordinaciju“, kazala je Milićević.



Međudržavna koordinacija kako je istaknula je za sada nemoguća jer i susjedna Hrvatska ima puno problema te kako naglašava i njima fali kapaciteta.



"Nisu nam mogli priskočiti u pomoć i ja se iskreno nadam da će pasti jedna dobra kiša“, zaključila je Milićević.



Inače, Vlada FBiH, kako je kazano u Mostaru, prije desetak dana je održala tematsku sjednicu vezanu za požare. Kako je Milićević kazala ugroženim područjima će se pomoći u skladu s mogućnostima.



"Mi ćemo to prepoznati. Prepoznali smo do sada sve situacije i želimo da ih bude što manje. Mi imamo nenamjenska sredstava na nivou Federacije BiH, koja stoje na posebnim računima i po posebnim procedurama se troše", pojasnila je Miližević navodeći da će se nastale štete od požara u Hercegovini prepoznati i barem malo ublažiti, a sanirati se, kako je naglasila sigurno neće moći.

