Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici primilo je k znanju informaciju Direkcije za evropske integracije o pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

U informaciji se navodi da su tokom augusta održana 34 sastanka radnih grupa. Istovremeno se vrši tehnička finalizacija odgovora na pitanja iz Upitnika, koja treba biti završena do 1. septembra 2017. godine.



U radu radnih grupa i postupku tehničke finalizacije uočene su određene teškoće posebno u osiguranju kvoruma. Također, problem predstavlja nepridržavanje dogovorenih rokova za pojedine aktivnosti, nedostavljanje traženih informacija, podataka i propisa, odnosno prečišćenih akata.



Po završetku tehničke finalizacije odgovora iz Upitnika, predsjedavajući radnih grupa, uz saglasnost oba zamjenika, odgovore će dostaviti Komisiji za evropske integracije koja će ih proslijediti koordinatorima procesa evropskih integracija u BiH na potvrđivanje u skladu sa internim procedurama.



Sporna pitanja koja se pojave u toku tehničke finalizacije će predsjedavajući radne grupe, uz saglasnost oba zamjenika, dostaviti Komisiji za evropske integracije i eventualno drugim tijelima sistema koordinacije, uz zahtjev za usaglašavanje. Nakon usaglašavanja spornih pitanja i potvrde odgovora, pristupit će se prevođenju Upitnika EK, navodi se u informaciji.



Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH. Procijenjeno je da će primjenom ove odluke biti ostvarena godišnja ušteda u budžetu institutucija BiH i međunarodnih obaveza BiH u iznosu do 725.000 KM.



Odlukom je predviđen model obračuna predmetne naknade zasnovan na iznosu dnevne, odnosno sedmične naknade prema dužini putovanja s posla na posao, zaposlenih u institucijama BiH. Iznos dnevne, odnosno sedmične naknade utvrđen je na osnovu prebivališta zaposlenog, pri čemu se u obzir uzima broj kilometara od mjesta rada do mjesta prebivališta utvrđen najkraćom prometnom putnom komunikacijom na navedenoj relaciji, s tim da mjesečna naknada u ove svrhe ne prelazi iznos od 300 KM. Odluka će se primjenjivati od 1. oktobra 2017. godine.



Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o neophodnosti hitnih finansijskih ulaganja za poboljšanje helikopterskih kapaciteta Oružanih snaga BiH te će, u okviru svojih nadležnosti, inicirati povećanje ukupnog budžetskog okvira institucija BiH za finansiranje visokoprioritetnih projekata.



Vijeće ministara smatra opravdanim zahtjev Ministarstva odbrane BiH za povećanjem budžetskog okvira za 2018. godinu za oko 65 miliona KM, za nabavku dva nova srednja transportna helikoptera i dva vedra za gašenje požara za lake višenamjenske helikoptere.



Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), za projekat prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici u iznosu od 13.516.696,80 eura. Cilj zaključivanja Sporazuma je unapređenje životnih uvjeta stanovništva Zenice i zaštita prirodnih resursa.



Sredstva će biti iskorištena za izgradnju mehaničko-biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda, proširenje glavnih kolektora na lijevoj i desnoj obali Bosne, priključenje Blatuše na glavni kolektor na lijevoj obali, izgradnju novih kolektora, te obnovu odabranih dijelova kolektora i mreže otpadnih voda, kao i biciklističku stazu uz rijeku Bosnu. Ministarstvo finansija i trezora BiH uputit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika Sporazuma odredi ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda.



Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini u 2016. godini Prema podacima Vijeća za državnu pomoć BiH, u 2016. godini u BiH je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 341.233.224,00 KM ili 174.469.777,02 eura, što je povećanje za 41.536.203,00 KM ili 12,17 posto u odnosu na 2015. godinu. Državna pomoć dodijeljena je, između ostalog, sektoru industrije i usluga za promoviranje regionalnog razvoja, za obavljanje usluga od općeg ekonomskog interesa, kao i u oblasti poljoprivrede i ribarstva. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH u 2016. godini je izrađen na osnovu godišnjih izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći na nivou Vijeća ministara BiH, koje je dostavilo Ministarstvo vanjske trgovine ekonomskih odnosa.



Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o potrebi za dopunskim obrazovanjem djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inozemstvu. Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da pripremi analizu troškova za unapređenje dopunskog obrazovanja djece u onim zemljema u kojima je najveći broj bosanskohercegovačkih iseljenika. Dopunsko obrazovanje, kako se navodi u informaciji Ministarstva civilnih poslova, različito je organizirano od zemlje do zemlje, a time se razlikuju i potrebe za njim. BiH je do sada vrlo malo učinila na osnivanju dopunskog obrazovanja, izuzev izrade Nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inozemstvu i izdavanja udžbenika dopunske nastave za djecu u inozemstvu od I do IV razreda osnovne škole.



Međutim, obaveza Bosne i Hercegovine po pitanju dopunske nastave iz nacionalnih predmeta, kako je ustanovljeno Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine u smislu potpisivanja bilateralnih sporazuma sa zemljama prijema i osiguranja finansijskih sredstava za dopunsku nastavu, ne prestaje. U cilju unapređenja dopunskog obrazovanja, kako je zaključeno, potrebna je snažnija saradnja nadležnih ministarstva na državnom nivou, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva vanjskih poslova, ministarstava nadležnih za obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima, te bh. udruženja i organizacija u inozemstvu, kao i samih pojedinaca.





