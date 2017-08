Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da parlament Srpske treba da zauzme stav o članstvu BiH u NATO i ističe da je vrijeme da bude revidirana skupštinska deklaracija, usvojena prije desetak godina, kojom je iskazan jasan stav o tom pitanju.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

On je rekao da se nije mogla prećutati odluka Ustavnog suda BiH da protivustavno, protivzakonito i protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma donese odluku o imovini, ali i da smatra upitnim potrebu za održavanje referenduma o članstvu BiH u NATO.



Čubrilović je za "EuroBlic" izjavio da u vezi sa tim pitanjem treba slijediti odluku Srbije i da stav suprotan odluci Srbije, bilo koji referendum da ga potvrdi, ne bi bio dobar za narod Srpske. Smatra da je polemika u vezi sa članstvom u NATO gubljenje vremena, jer ima mnogo problema građana i privrede koji bi mogli biti rješavani.



Čubrilović je naglasio da je preglasavanje u Ustavnom sudu BiH na štetu srpskog naroda i Srpske više nego očigledno i da sebi, da je sudija u tom sudu, ne bi mogao dozvoliti učešće u radu takve institucije.



"Međutim, znate da bi i po povlačenju sudija taj sud mogao da nastavi da radi po vlastitom poslovniku, koji je usput rečeno neustavan. Ali, ipak, ne bi imao legitimitet srpskih predstavnika", istakao je Čubrilović i poručio da je potrebno držati se Ustava koji garantuje zaštitu imovine.



Upitan da li će DNS, čiji je on potpredsjednik, istrajati u zahtjevu da 2018. godine ima svog kandidata za člana Predsjendištva BiH, odnosno predsjednika Srpske, Čubrilović je rekao da DNS treba da ima svog kandidata, ali ne može da tvrdi da će odustati u korist koalicionih partnera. Smatra da je vrijeme da partner uzvrati podršku koju su imali svih ovih godina i da je DNS spreman da predloži kandidata, odnosno lidera stranke Marka Pavića za jednu od ove dvije funkcije.



Komentarišući Vladu Srpske, on smatra da bi osvježenje u smislu određenih kadrovskih promjena donijelo dodatnu energiju, ali da to ne zavisi samo od DNS-a. Čubrilović kaže da ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, koji je kadar DNS-a, treba da ostane na toj funkciji jer je jedan od najboljih ministara.



(SRNA)