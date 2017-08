U Hotelu Europa danas je otvorena osma po redu Regionalna konferencija „Vučko“.

Foto: 24sata.info

U ovom trodnevnom događaju učestvuje 70 mladih aktivistica i aktivista ljevičarskih i građanskih stranaka iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i predstavnice i predstavnici nevladinih organizacija. Na samom otvaranju učesnice i učesnici su imali priliku razgovarati sa Nerminom Nikšićem, predsjednikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH).



„Odlazak mladih ljudi iz zemalja našeg regiona, taj nekontrolisani odliv kom svakodnevno svjedočimo i zbog kog Bosna i Hercegovina ali i naši susjedi gube desetine hiljada mladih najveći je problem i izazov današnjice. Ključni zadatak svih nas koji se bavimo društvom i društvenim poslovima je da pružimo mladim ljudima nadu i šansu da žive i rade u svojoj zemlji, da stvaramo društvo u kom će im život u domovini biti pristojan, a naknada za rad poštena i gdje neće svakodnevno biti izloženi mržnji i nacionalizmu. Mi moramo zajedno izgraditi društvo koje će znati zadržati svoju omladinu i privući one koji su već otišli“, rekao je Nikšić.



Govoreći o ključnim uzrocima odlaska mladih iz zemlje i regiona, istakao je da su nacionalisti opasna i glasna manjina koja svojim djelovanjem pritišće i maltretira tihu većinu građana koji samo žele normalan život i pošten posao.



„Nacionalisti koji danas vladaju i upravljaju svime, svjesni su da se njihov svijet ruši onog momenta kada konačno po prvi put zaista izgube vlast. Njihova su carstva građena na interesu, nemaju ideje koje ih vežu, a mržnja koju siju samo je paravan za kriminal i korupciju. Za to nam je potrebna složnost svih stranačkih i nestranačkih antinacionalističkih, antifašističkih, građanskih snaga u cijelom regionu. Što se Bosne i Hercegovine tiče, naš je imperativ da više nikada podijeljeni ne izađemo na izbore. Predano radimo na tome da stvorimo široki blok koji će omogućiti da se prvi put formira vlast bez nacionalističkih stranaka“, ističe Nikšić.



„Nikome ne smijemo dozvoliti da zloupotrijebi naše namjere i izvrne naše riječi. Mi smatramo da svi ljudi imaju puno pravo da budu ponosni pripadnici svog naroda, da to ističu i u potpunosti žive u skladu sa svojim svjetonazorom, da svoju kulturu gaje, da svoj jezik uče i govore, da svoje običaje čuvaju i svoju vjeru ispovijedaju u svakom dijelu svoje države. Baš kao što smatramo da svi moramo raditi u interesu cijele Bosne i Hercegovine kako bi nam svima zajedno bilo bolje. Svako ima pravo da bude ponosni pripadnik svog naroda, ali niko nema pravo da zbog toga mrzi drugog i drugačijeg.



Ne treba biti u zabludi, ovdje i u cijelom regionu, politička borba s nacionalistima nije nimalo jednostavna. Oni se bore grčevito i ne slijede nikakva pravila. Rade tako jer za njih ovo obično nije samo pitanje opstanka u vlasti, nego i pitanje ostanka na slobodi i mogućnosti prikrivanja nagomilanog kriminala.



Majka i uspjeha jeste učenje pravih lekcija iz poraza i neuspjeha, pozivam vas da učite na našim porazima i da ne ponavljate iste greške koje smo mi pravili. Gradite društva u kojima nećemo morati čekati da se dese velike nesreće i katastrofe, požari, mećave, poplave, da bismo pokazali ljudskost i zanemarili ko se kako zove i ko se kako opredjeljuje. Gradite svijet u kom ćemo se tako ljudski odnositi jedni prema drugima i kad za to nemamo vanrednih razloga.



Naravno da je to težak cilj, ali na manje i lakše dostižne ciljeve ne smijete ni pristati. Dug je put pred vama, decenijama nas vraćaju unatrag, ali svaki korak naprijed na tom putu, mali ili veliki, pobjeda je čovječanstva. Vi to možete, ali samo složni i samo zajedno“, poručio je Nikšić mladim ljevičarima iz regiona na konferenciji „Vučko“.

(24sata.info)