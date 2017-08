Zahtjev za ulazak u Akcioni plan za članstvo (MAP) podnio je SNSD i niko drugi, a odgovorni su i za otvaranje sudskih procesa o imovini – izjavio je danas u Banjoj Luci član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić otuživši predstvanike SNSD-a da svoje greške pokušavaju pripisati drugima.

Tvrdi da SNSD direktno snosi odgovornost za otpočinjanje programa MAP-a.



- Odluku o MAP-u je donio Milorad Dodik lično i to je jedini dokument koji postoji i više nijednog drugog te vrste nema. U tom dokumentu stoji da je opredjeljenje tadašnjeg Predsjedništva BiH punopravno članstvo u NATO savezu. Nikada niko takvo nešto, osim ljudi iz SNSD, nije ni spomenuo. Zašto svoju sramotu dovede do nivoa da napadaju druge? Ako se nađe neki drugi dokument, ja ću se izvinuti – rekao je Ivanić na pres-konferenciji u Banjoj Luci.



Optužio je SNSD da su oni uveli sudove u proceduru odlučivanja o imovini.



- Slučaj Veliki žep je otvoren 2014. u vrijeme neprikosnovene vlasti SNSD-a na zahtjev institucija RS-a i napravljena je suštinska greška. Tražili su tzv. javni uvid, a to daje pravo svakom ko sebe smatra zainteresovanim da da primjedbe. Da toga nije bilo, institucije BiH nikada ne bi mogle uraditi nijednu jedinu stvar. A sada optuživati nekog drugog da je uveo sudove u proces odlučivanja, to može samo SNSD. A sve je posljedica njihove površnosti, nepripremljenosti, neznanja i danas plaćamo tu cijenu – rekao je Ivanić.



Rekao je da SNSD jedno priča, a drugo radi.



Kazao je i da je su institucije RS-a, predvođene SNSD odgovorne i za podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH u vezi s vojnom imovinom, čime su omogućili da se i taj sud na kraju uključi u cijeli slučaj.



Upitao je SNSD zašto nisu odustali od svog stava u zahtjevu za MAP, jer je to jedini važeći dokument koji postoji u vezi s tim slučajem.



Priča o referendumu u RS-u o uključenju BiH u NATO savez je, kaže, potpuno besmislena, jer bi to bio pokušaj predstvanika SNSD-a da se prikriju iz građana.



Ivanić je naglasio da je još 2015.iznio svoj stav da nijedan srpski političar neće glasati za ulazak u NATO dok u tom vojnom savezu nije i Srbija.



Smatra da je ovo početak kampanje u kojoj će SNSD "blatiti" druge za svoje greške.

