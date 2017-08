Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ustvrdio je danas “da se službeni automobili moraju kupovati, jer je to dio funkcionisanja vlasti, te da mu je žao što mladi ljudi nemaju nimalo inicijative, osim da prave scene po tom pitanju”.

Arhiv / 24sata.info

Kazao je da nema nijedne države da ne koristi automobile.



Dodik kaže da ne dolazi u obzir rastrošnost po pitanju nabavke službenih autombila.



- Ali, svaki ministar u Vladi RS-a godišnje napravi 100.000 kilometara puta i to nije nimalo jednostavno, bez obzira šta o tome ko mislio, rekao je Dodik.



Najavio je da će predložiti da se zakonski odredi da 10 posto od vrijednosti svakog nabavljenog automobila u javnim preduzećima i službama bude uplaćeno u Fond solidarnosti za liječenje djece u RS-u.



- To je moj odgovor na pitanje nabavke službenih automobila i mislim da na tu temu treba staviti tačku - ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima u Laktašima.



Odbornik u banjalučkoj skupštini Draško Stanivuković i predstavnici Pokreta “ReStart Srpska” prikupili su oko tri hiljade potpisa građana za ograničavanje visine nabavke službenih automobila u Vladi Republike Srpske na maksimalno 50 hiljada KM.



Dodik je danas posjetio gradilište autoputa "9. januar" Banja Luka-Doboj, dionicu od petlje Mahovljani do Drugovića, u dužini od oko 10 kilometara, a koja bi u septembru trebalo da bude puštena u saobraćaj.



(FENA)