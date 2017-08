Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas u Banjoj Luci da razgovor o granici Bosne i Herecgovine i Srbije treba da bude jedna od tema zvaničnika dviju zemalja.

Foto: 24sata.info

- Naša obaveza je da uđemo u proces razgovora o granici. To neće ići brzo, ali je to obaveza i interes i RS, i BiH i Srbije da dođe do utvrđivanja te granice. Posebno je to interes srpskog naroda, koji dominatno živi na prostoru uz granica i smatram da to treba da bude jedna od ključnih tema razgovora – rekao je Ivanić.



Kazao je da će se tokom naredne posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu testirati politički ambijent.



- Velika odgovornost je na Sarajevu da osigura normalnu posjetu i na tome će se testirati politički ambijent u Sarajevu - rekao je.



Ivanić je novinarima rekao da je vozni park koji mu je na raspolaganju kao članu Predsjedništva manji nego što je imao njegov prethodnik Nebojša Radmanović.



- Dva vozila sam poklonio institucijama lokalne zajednice i smanjen je vozni park, a ne povećan. Vozila koja koristim su u skladu s normama koje su i ranije bile – naveo je Ivanić, istitučući da tokom boravka u Banjoj Luci često nema osiguranje i sam upravlja svojim vozilom.

(FENA)