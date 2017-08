Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je rekao da je vladajuća koalicija opredjeljena da na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a pokrene pitanje suspenzije ranije usvojene deklaracije koja podržava određeneni put RS, BiH, u euroaltanske integracije.

Foto: RTRS

Bit će, kaže, usvojeni i određeni zaključci u vezi s tim pitanjem.



-Narodna skupština RS-a bi u zaključcima preuzela obavezu dalje demilitarizacije BiH, a što se tiče pitanja vojnog angažovanja da se utvrdi neutralni vojni status, kao što to danas ima Srbija. Oni, koji govore o tome kako treba pratiti Srbiju, treba da znaju da je danas situacija sasvim drugačija. U Srbiji postoji odluka o tome, a u RS samo naznake i treba usvojiti konačnu odluku koja će važiti za ovo vrijeme i koja će definitivno biti usgalašena sa stavom Srbije, a to je neutralni vojni status - rekao je Dodik na pres-konferenciji.



Kada je u pitanju knjižene određene vojne imovine, vladajuća koalicija u RS je stava da se radi o “neustavnim odlukama i da Ustvani sud BiH nije imao pravnog osnova da donese takve odluke, kojim imovina pripada BiH”.



-To je nasilje pravosudnih institucija, koje je usmjereno protiv RS, njenih prava i imovine i predložit ćemo usvajanje izmjena i zakona po hitnom postupku, kojima će zaštiti imovinu, na način da se predvidi da nema uknjižbe takve imovine po nlogu organa izvan RS, a bez saglasnosti Narodne skupštine RS-a - rekao je Dodik.



Predstvanici parlamentrane većine su odbacili interpelacije opozicije o teškom stanju u ekonomiji, zdarstvu i drugim oblastima u RS- te je zaključeno da neće prihvatiti raspravu o tim pitanjima u entitetskom paralmentu, što traže opozcionari.



-Smatramo da nema nikakve potrebe o organizovanju rasprave u parlamentu o tim pitanjima i vladajuća koalicija neće glasati za dnevni red sjednice o toj temi – saopćio je lider SNSD-a.



Bit će pokrenut i postupak smjene glavnog revizora RS-a Duška Šnjegote, koga su optužili za političke zloupotrebe Glavne službe za reviziju javnog sektora te za tendenciozno ponašanje.



(FENA)