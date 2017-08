Predsjednik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik ponovio je danas da taj bh. entitet neće mijenjati ranije utvrđene uvjete za pristupanje BiH "Transpornoj zajednici", koji podrazumijevaju rotaciju nadležnih predstavnika iz BiH te usaglašavanje odluka u BiH o predloženim projektima.

Arhiv / 24sata.info

-Transportna zajednica kao oblik regionalnog udruživanja nije sporna, ali tražimo da odluka o prihvatanju tog članstva u Vijeću minsitara BiH uključuje sporazum tri vlade, što znači aktiviranje mehanizma koordinacije, koji predviđa da prestavljanje u toj zajednici i odlučivanje o projektima mora da ima konsenzus - rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.



Ako se to prihvata u Vijeću ministara, dodao je, sutra se već može pristupiti "Transpornoj zajednici".



Govoreći o stavu zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministra finansija BiH Vjekoslava Bevande, da RS blokira usvanje globalnog finansijskog okvira u BiH, Dodik je potvrdio da postoji ta blokada i da RS neće dati saglasnost za povećanje budžetskog okvira.



-On može da bude samo na istom nivou kao ovogodišnji, a ne dolazi u obzir povećanje stavke za vojsku - rekao je on.



Komentirajući požare u Hercegovini, Dodik je ustvrdio da je, boraveći u Trebinju, „čuo od ljudi da neki pojedinci u Hercegovini, očekujući brzo kišu, zapale šipražje kako bi izgorilo, a da izraste trava za ispašu stoke“.



-Međutim, najčešće vatra izmakne kontroli i dođe do naselja i komunikacija - tvrdi Dodik navodeći da on ni Vlada RS-a nisu krivi za požare, koji se dešavaju svuda u svijetu.

(FENA)