Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko boravio je danas u Mostaru gdje je prisustvovao okruglom stolu u organizaciji "Koordinacije Srba Mostar" pod nazivom "Nekonstitutivnost srpskog naroda u Ustavu Hercegovačko-neretvanskog Kantona".

Arhiv / 24sata.info

U pozdravnom obraćanju, visoki predstavnik je izrazio podršku naporima koji imaju za cilj poboljšanje statusa Srba u ovom kantonu, ali i u cijeloj Federaciji BiH.



Učešće visokog predstavnika na okruglom stolu je nastavak dosadašnjih napora u smislu poboljšanju formalno-pravnog statusa Srba kao dijela ukupnih aktivnosti da se osigura da svi narodi i građani Bosne i Hercegovine budu ravnopravno zastupljeni na cijeloj teritoriji BiH.



Inzko je podsjetio da je odlukom visokog predstavnika iz 2002. godine, kojom su doneseni amandmani na Ustav Federacije BiH u okviru implementacije odluke Ustavnog suda BiH o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, utvrđeno da ti amandmani imaju prvenstvo nad svim nedosljednim odredbama kantonalnih ustava, zakona, propisa i akata.



- U pravnom smislu to znači da nije potrebno donošenje drugih normativnih akata kako bi se osigurala pravosnažnost tih amandmana u kantonima. Međutim bez obzira na pravnu stranu stvari, i to stalno ističem, kantoni i dalje imaju obavezu da usklade svoje ustave s Ustavom Federacije BiH - istakao je.



Visoki predstavnik je izrazio uvjerenje da će međunarodna zajednica, OHR i on lično nastaviti podržavati sve koji rade na uklanjanju institucionalne diskriminacije i osiguranju ravnopravnosti, saopćeno je iz OHR-a.



(FENA)