Republika Srpska (RS) je taoc politike Milorada Dodika i slijepe poslušnosti njegovih partnera i protiv takve politike se mora dići glas – ukazao je danas lider NDP-a Dragan Čavić.

Dragan Čavić / 24sata.info

Tvrdi da je RS "izolovana u Dodikovim strahovima, a svi slobodno misleći građani treba da se zabrinu kuda sve ovo vodi, te da nemaju pravo da ćute".



Nazvavši određene poteze pojedinaca iz vlasti "mafijaškim", kazao je da se stoga svim dozvoljenim sredstvima treba boriti protiv toga, pa i izlaskom na ulicu.



Čavić tvrdi da je kap prelila čašu nakon što je Dodik danas pozvao na smjenu glavnog revizora RS-a Duška Šnjegote, te da to predstavlja rušenje ustavno-pravnog poretka RS-a.



- Posljednja institucija koja je donekne bila objektivna u RS-u je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a i stoga smatram da je Dodikov poziv za ostavku glavnog revizora Duška Šnjegote ili će biti smijenjen vrhunac cinizma i najava da RS više neće imati nijednu instituciju koja će objektivno ocjenjivati rad Vlade i njenih institucija – tvrdi predsjednik NDP-a.



Ukoliko se u parlamentu prihvati zahtjev za smjenu glavnog revizora, kaže da će predložiti da se stranke opozicije ne vraćaju u Narodnu skupštinu RS-a do narednih izbora.



Takav zahtjev će, navodi, predložiti da prihvate ostali opozicionari i da ne učestvuju u radu parlamenta sve dok ne provedu odluku koju je to zakonodavno tijelo doniijelo i o referendumu o pravosuđu BiH.



- Ne treba da se vraćamo u parlament dok se ta odluka ne nađe na dnevnom redu, da referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH bude proveden ili da se ta odluka povuče - dodao je Čavić.



Na najavu vladajuće koalicije u RS da neće prihvatiti skupštinsku raspravu o interpelacijama opozicije o stanju u ekonomiji, zdravstvu i drugim oblastima, Čavić je rekao da je to direktno kršenje Poslovnika parlamenta.



Pita i što se Dodik bavi pitanjem NATO saveza kada BiH niko ne zove u taj vojni savez.



(FENA)