Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić ukazao je na važnost ubrzanja procesa traženja nestalih osoba.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Po zvaničnim podacima Međunarodne komisije za nestale osobe, u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za više od 7.000 nestalih. Prema istim podacima od ukupnog broja prijavljenih kao nestali, do sada je pronađeno oko 70 posto.



Salkić je naglasio da se mnogobrojne preživjele žrtve genocida, agresije i etničkog čišćenja, nakon ratne prošlosti, danas suočavaju sa velikim i bolnim problemom – traganjem za kostima njihovih najmilijih, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



- U protekle dvije decenije, umjesto uključivanja svih u proces traženja nestalih, mi smo bili suočeni sa procesom prikrivanja počinjenih zločina. Masovne grobnice napravljene tokom rata, uz upotrebu jedinica Vojske RS, a uz znanje vlasti, prekopavane su, tijela prenošena na druge lokacije i skrivana u sekundarne i tercijarne masovne grobnice. Te poslove nisu mogli raditi pojedinci, već sistem - naveo je entitetski potpredsjednik.



Nažalost, kaže, grobnice s tijelima ubijenih bošnjačkih civila još uvijek se kriju.



- Istražitelji ne uspijevaju doći do tijela nestalih jer nailazimo na kolektivnu šutnju o zločinima i o mjestima gdje su skrivena tijela žrtava. Osim toga, nalaženje tijela značajnog broja nestalih onemogućeno je činjenicom da su tijela ostala u miniranim područjima, mjestima koja su teško pristupačna, te da su izgubljena na teško pojedinačnim lokacijama gdje su vršene egzekucije. Ovakvu situaciju, koja traganje za nestalima čini potpuno neizvjesnom, usložnjavaju i problemi koje posljednjih godina imamo na polju identificiranja nestalih – ukazao je etnitetski potpredsjednik.



Upozorio je da je iz godine u godinu sve manji broj identificiranih.



- Izdvaja se sve manje sredstava. Ne treba zaboraviti međutim da je ogroman posao do sada već urađen: pronađeno je više od 25.000 posmrtnih ostataka, a identifikovano je oko 23.000 osoba. Međutim, porodice i svi mi, očekujemo puno više. Pozivam sve one koji imaju bilo kakvu informaciju o pojedinačnim ili masovnim grobnicama, o mjestima gdje bi se mogli nalaziti posmrtni ostaci nestalih, da obavijeste nadležne institucije, udruženja građana ili javnost na bilo koji drugi način. Nije potrebno otkrivati identitet.



Porodicama nestalih je potrebna samo informacija kako bi mogli naći svoje najmilije i dostojanstveno ih ukopati. Pozivam također vlasti RS da otkriju informacije kojima raspolažu o lokacijama masovnih grobnica. U procesu skrivanja tijela sudjelovala je Vojska RS i podaci o tim lokacijama moraju postojati.



Očekujemo da se Vlada RS distancira od zločina prikrivanja tragova genocida - kazao je potpredsjednik Salkić.



(FENA)