Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je danas da situacija na relaciji Tužilaštvo BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Ministarstvo sigurnosti BiH poprima dramatične razmjere, a određenim navodima se u pitanje dovodi kredibilitet SIPA-e.

Dragan Mektić / 24sata.info

On je na taj način komentirao navode da je SIPA prisluškivala v.d. glavne tužiteljice Gordane Tadić, što je SIPA i danas negirala te Mektić smatra da se i na taj način ruši pravni poredak države i to od institucija koje trebaju garantirati pravnu državu i vladavinu prava.



Tvrdi da je tužiteljica Tadić na osnovu falsificiranih dokumenata iz 2015. godine, za koje će kaže Mektić vještak dati posljednju riječ, izjavila da je prisluškivana, te Mektić dodaje da se time nastoji derogirati SIPA, iznoseći podatak da sve to ima političku pozadinu.



- Nemam saznanja šta radi SIPA, ali garantiram da se ovaj menadžment neće upuštati u takve stvari i nevjerovatno je šta je iskontruirano - kazao je Mektić, pozivajući Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) da zabrani ovakve javne istupe tužiteljice Tadić.



Podsjetio je da je na jučerašnjoj pres-konferenciji pozvala sve građane da se sačuva mir i stabilnost u BiH, ali je Mektić upitao uime koga Tadić poziva građane koji sigurnost nisu ugrozili te ističe da ovo nije 1991. godina da se građane na određen način plaši da je ugrožena mir i sigurnost.



- Da li je ovo cijena kampanje da neko bude tužilac. Tri mjeseca Tužilaštvo nije podiglo optužnicu. Posljednja optužnica bila je u slučaju "Pandora" - naglasio je ministar Mektić.



Budući da je tužiteljica Tadić kazala da će Mektić biti u svojstvu osumnjičenog i objasniti zašto izjavljuje da je u BiH pravosudno "razvaljena država", Mektić danas odgovara da neće objašnjavati ništa Tadić te je podsjetio da postoje brojni drugi koji krše zakone.



Za primjer je naveo visokopozicionirane dužnosnike koji negiraju Ustav BiH i institucije države, negiraju suživot i neizvršavaju odluke Ustavnog suda BiH te je upitao zašto se njih ne poziva na saslušanja.



Tadić je jučer pozvala Mektića da podnese ostavku, ali je ministar sigurnosti danas kazao da ostavku neće podnijeti, ali da tužiteljicu Tadić treba skloniti s čela Tužilaštva, dodajući da nema više zajedničkog rada na ovakav način.





(FENA)