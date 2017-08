Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas u Banjaluci da je ostavka glavnog revizora Srpske Duška Šnjegote lična stvar.

Radovan Višković

"Ostavka je na lični zahtjev i mandat na raspolaganje je stavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske. To će biti razmatrano na predstojećoj sjednici, a Komisija za izbor i imenovanje će prijedlog dostaviti Skupštini", rekao je novinarima Višković.



On je dodao da će o revizorskim izvještajima biti raspravljano na predstojećoj skupštinskoj sjednici, gdje će se moći čuti i Šnjegotin stav.



"Ne želim da komentarišem navode opozicije o Šnjegoti. Ima pravo ovo da uradi jer vjerovatno osjeća da nije povoljna atmosfera vezana za revizorske izvještaje i Glavnu službu za reviziju i kao čovjek neće da bude smetnja razvoju ove institucije", dodao je Višković.



On je naveo da su članovi skupštinskog Kolegijuma danas u Banjaluci razgovarali sa predstavnicima Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" o njihovom statusu.



"Žele da budu tretirani Zakonom o pravima boraca, kao neko ko je doprinio nastanku Srpske, što je sa ljudske strane opravdano. Ne žele nikakve plate, naknade i penzije, kao što je u javnosti pogrešno prikazano", rekao je Višković.





(SRNA)