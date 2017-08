Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ostavka glavnog revizora Duška Šnjegote čin odgovornog čovjeka i profesionalca, koji je prozreo strategiju SDS-a, PDP-a i NDP-a čija je želja bila da preko njegovog imena i rada uberu koji jeftin politički poen.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Pokazalo se da glavni revizor za opoziciju Republike Srpske nije institucija, već je očito trebalo da bude instrument za ostvarivanje njihovih političih ciljeva. Ljuti zbog činjenice da se glavni revizor povukao, danas nisu birali riječi, pa je bilo svega - od uvreda do kleveta", rekao je Dodik upitan da prokomentariše današnje optužbe opozicije da je Šnjegota podlegao političkom pritisku i da je na djelu "autokratija u Srpskoj".



Dodik je ocijenio da je opozicija u Srpskoj, izgleda, potpuno izgubila kompas i da je u tom i takvom stanju zaboravila da to što su opozicija ne znači da nemaju odgovornost, ne prema vlasti, već prema narodu Republike Srpske.



"Reakcije koje već dva dana dolaze iz redova SDS-a, PDP-a i NDP-a govore da je riječ o potrošenim političkim ličnostima koji politiku vode od danas do sutra", zaključio je Dodik.





(SRNA)